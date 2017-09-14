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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7242724372447245
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:03

  stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )

ще є Грузія і 1%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:04

  stm написав:
С круассаном. Свобода должна быть именно такой: запах кофе и круассана в ЕС - лучший пример свободы выбора несмотря на все обстоятельства. Уважаю )))
свода в нас в голові. Точніше стіни тюрми в нас голові.
Як казав кант- 2 речі дивують мене зоряне небо над головою й іще якась хрінь. :lol:
Сентементальним став на старість. Рішив прикинутись патріархом , виховати дітей , сад ,пасіка, молода жінка
шо іще надо чоловікові щоб стріти старість?
шос опять пішло не так :lol:
іще трохи поприкидаюсь я штабс капітаном...
Але план Б в мене є. Даж цілих 2 плани. Хотя по суті 1.
https://www.youtube.com/watch?v=BF9by2lFqVA
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05

  stm написав:Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?

Депутат партії СН С.Демченко повідомляє, що в нас вирос маленький, майже кишеньковий диктатор:
Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті. ... Я думаю, що для країни, людей диктатура - це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05

  flyman написав:
  stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )

ще є Грузія і 1%

Нет, я люблю Грузию, но нет. Не демократия = не развитие.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:09

stm
Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.


В невоюющей Польше….
вообще ФОПов больше.

Кто ж против чтоб и они платили больше…

Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой..
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:14

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?

Если это что-то кардинально меняет -- можно фамилию заменить на "теневое олигархическое меньшенство, стоящее за ширмой монобольшенства фракции слуги народа"...

Верите, кардинально. Прямой запрет законодательный вообще кардинально меняет ставки ответственности )))

Ну тогда не меняйте. А для ответа на ваш начальный вопрос, увы, Конституцию цитировать нужно. А на этом форуме за цитирование Конституции банят :(
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  #<1 ... 7242724372447245
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