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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7243724472457246>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:03

  stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )

ще є Грузія і 1%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:04

  stm написав:
С круассаном. Свобода должна быть именно такой: запах кофе и круассана в ЕС - лучший пример свободы выбора несмотря на все обстоятельства. Уважаю )))
свода в нас в голові. Точніше стіни тюрми в нас голові.
Як казав кант- 2 речі дивують мене зоряне небо над головою й іще якась хрінь. :lol:
Сентементальним став на старість. Рішив прикинутись патріархом , виховати дітей , сад ,пасіка, молода жінка
шо іще надо чоловікові щоб стріти старість?
шос опять пішло не так :lol:
іще трохи поприкидаюсь я штабс капітаном...
Але план Б в мене є. Даж цілих 2 плани. Хотя по суті 1.
https://www.youtube.com/watch?v=BF9by2lFqVA
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05

  stm написав:Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?

Депутат партії СН С.Демченко повідомляє, що в нас вирос маленький, майже кишеньковий диктатор:
Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті. ... Я думаю, що для країни, людей диктатура - це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05

  flyman написав:
  stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )

ще є Грузія і 1%

Нет, я люблю Грузию, но нет. Не демократия = не развитие.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:09

stm
Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.


В невоюющей Польше….
вообще ФОПов больше.

Кто ж против чтоб и они платили больше…

Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой..

Нет, я люблю Грузию, но нет. Не демократия = не развитие.


Прикол в том, что наш скряжный дружок хочет одним тухесом на несколько стульев: налоги как в Грузии, шлюху как в Филипинах за миску риса, уход от налогов на недвигу и сдачу в аренду как в Украине, безопасность как в Польше.
А так бывает?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:14

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?

Если это что-то кардинально меняет -- можно фамилию заменить на "теневое олигархическое меньшенство, стоящее за ширмой монобольшенства фракции слуги народа"...

Верите, кардинально. Прямой запрет законодательный вообще кардинально меняет ставки ответственности )))

Ну тогда не меняйте. А для ответа на ваш начальный вопрос, увы, Конституцию цитировать нужно. А на этом форуме за цитирование Конституции банят :(
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:25

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Если это что-то кардинально меняет -- можно фамилию заменить на "теневое олигархическое меньшенство, стоящее за ширмой монобольшенства фракции слуги народа"...

Верите, кардинально. Прямой запрет законодательный вообще кардинально меняет ставки ответственности )))

Ну тогда не меняйте. А для ответа на ваш начальный вопрос, увы, Конституцию цитировать нужно. А на этом форуме за цитирование Конституции банят :(

а ви частіше статтю 65 цитуйте - бо ви її ніяк не бачите ;)

й ви визначьтеся - ви по Конституції чи по "теневое олигархическое меньшенство" - остання ідея вам набагато більше подобається :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:34

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Верите, кардинально. Прямой запрет законодательный вообще кардинально меняет ставки ответственности )))

Ну тогда не меняйте. А для ответа на ваш начальный вопрос, увы, Конституцию цитировать нужно. А на этом форуме за цитирование Конституции банят :(

а ви частіше статтю 65 цитуйте - бо ви її ніяк не бачите ;)

Говорю же -- банят за цитирование Конституции. А так-то сильно раньше 65-й еще 3я и 27я Статьи есть :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:40

  Hotab написав:stm
Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.


В невоюющей Польше….
вообще ФОПов больше.

Кто ж против чтоб и они платили больше…

Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой..

Проблема именно 6,5% - в воющей стране и 8% - в не воющей. И Закон пока не посадил ни одного ТЦК.
Бизнес - это не церковь.
Флая можно упустить вообще. Мои сексуальные предпочтения солист Imagine Dragons прыгающий по сцене в трусах и Тарас Чмут - ботан в рубашкчке в клеточку, но стоит убрать рубашечку )))
Да, среди моих друзей есть как лесбиянки, так и геи. И нет, я с ними не сплю, а общение равного с равным ))) по профессиональной деятельности есть бизнес ну я просто пыль по доходам, по сравнению с ними, но опять же общение равного с равным. И это всё в Украине, поэтому шансы у демократии всё ещё есть, но это не точно ))) как раз война и её результат и расставит всё по местам. Граница цивилизаций проходит по нашей территории и каждый делает выбор где пройдёт эта граница :) и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:47

  Hotab написав:налоги как в Грузии, шлюху как в Филипинах за миску риса, уход от налогов на недвигу и сдачу в аренду как в Украине, безопасность как в Польше.
А так бывает?

4 філара стула Балашова 5.10 від хотаба

Хотаб, як може бути одночасно податок 1% як в Грузії і ухиляння в від податків як в Україні?

На Філіпінах безпечніше чим в Польщі, але це можна упустити.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 бер, 2024 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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