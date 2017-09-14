stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%. Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )
stm написав: С круассаном. Свобода должна быть именно такой: запах кофе и круассана в ЕС - лучший пример свободы выбора несмотря на все обстоятельства. Уважаю )))
свода в нас в голові. Точніше стіни тюрми в нас голові. Як казав кант- 2 речі дивують мене зоряне небо над головою й іще якась хрінь. Сентементальним став на старість. Рішив прикинутись патріархом , виховати дітей , сад ,пасіка, молода жінка шо іще надо чоловікові щоб стріти старість? шос опять пішло не так іще трохи поприкидаюсь я штабс капітаном... Але план Б в мене є. Даж цілих 2 плани. Хотя по суті 1. https://www.youtube.com/watch?v=BF9by2lFqVA
stm написав:Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?
Депутат партії СН С.Демченко повідомляє, що в нас вирос маленький, майже кишеньковий диктатор:
Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті. ... Я думаю, що для країни, людей диктатура - це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога
stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%. Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )
ще є Грузія і 1%
Нет, я люблю Грузию, но нет. Не демократия = не развитие.
Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
В невоюющей Польше….
вообще ФОПов больше.
Кто ж против чтоб и они платили больше…
Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой..
Нет, я люблю Грузию, но нет. Не демократия = не развитие.
Прикол в том, что наш скряжный дружок хочет одним тухесом на несколько стульев: налоги как в Грузии, шлюху как в Филипинах за миску риса, уход от налогов на недвигу и сдачу в аренду как в Украине, безопасность как в Польше. А так бывает?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
В невоюющей Польше….
вообще ФОПов больше.
Кто ж против чтоб и они платили больше…
Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой..
Проблема именно 6,5% - в воющей стране и 8% - в не воющей. И Закон пока не посадил ни одного ТЦК. Бизнес - это не церковь. Флая можно упустить вообще. Мои сексуальные предпочтения солист Imagine Dragons прыгающий по сцене в трусах и Тарас Чмут - ботан в рубашкчке в клеточку, но стоит убрать рубашечку ))) Да, среди моих друзей есть как лесбиянки, так и геи. И нет, я с ними не сплю, а общение равного с равным ))) по профессиональной деятельности есть бизнес ну я просто пыль по доходам, по сравнению с ними, но опять же общение равного с равным. И это всё в Украине, поэтому шансы у демократии всё ещё есть, но это не точно ))) как раз война и её результат и расставит всё по местам. Граница цивилизаций проходит по нашей территории и каждый делает выбор где пройдёт эта граница и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))