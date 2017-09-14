Додано: Вів 19 бер, 2024 14:40

Hotab написав: stm

Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.





В невоюющей Польше….

вообще ФОПов больше.



Кто ж против чтоб и они платили больше…



Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой.. В невоюющей Польше….Кто ж против чтоб и они платили больше…Вопрос в том, что тригернулся на предложение доплачивать именно наш скряжный герой..

Проблема именно 6,5% - в воющей стране и 8% - в не воющей. И Закон пока не посадил ни одного ТЦК.Бизнес - это не церковь.Флая можно упустить вообще. Мои сексуальные предпочтения солист Imagine Dragons прыгающий по сцене в трусах и Тарас Чмут - ботан в рубашкчке в клеточку, но стоит убрать рубашечку )))Да, среди моих друзей есть как лесбиянки, так и геи. И нет, я с ними не сплю, а общение равного с равным ))) по профессиональной деятельности есть бизнес ну я просто пыль по доходам, по сравнению с ними, но опять же общение равного с равным. И это всё в Украине, поэтому шансы у демократии всё ещё есть, но это не точно ))) как раз война и её результат и расставит всё по местам. Граница цивилизаций проходит по нашей территории и каждый делает выбор где пройдёт эта границаи только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))