ЛАД написав:Ещё раз - надо трезво оценивать реальность, а не слушать розовые сказки и дешёвые "разоблачения".
Как раз я трезво оценил реальность на основе вашей же ссылки про РСЗО Ольха, где вы предположили, что проект "сырой". Но мне делать предположение читая между строк нельзя)).
1. Итак, проект Ольха удачно прошел финальные испытания? - да, прошёл.
2. При Порошенко были закуплены пусковые РСЗО Ольха? - да, были закуплены и поставлены.
3. При Порошенко были закуплены снаряды к РСЗО Ольха? - да, были .
4. Из-за отсутствия интереса со стороны государства "сырой" проект пошел на экспорт? -да, пошел
5. Могли ли младореформаторы продолжить заказ на РСЗО Ольха и боекомплект к ним? - могли, но не стали.
6. Вместо распределения денег на вооружение и инфраструктуру отдали предпочтение инфраструктуре. Как масштабное перекладывание дорог повысило уровень жизни граждан известно только вам. Я знаю, что десяток компаний завязанных на прокладывание дорог распилили миллиарды. При этом президенты приходят и уходят, а название этих компаний не меняется))
Кто всрався - Порошенко!
Изначально спор шел про сворачивание финансирование оборонки новой властью. О чем вы спорите я понять не могу. Сворачивание было?- было. Примеры на основе реальных цифр и контрактов есть?- есть.
Все остальное это ваши предположения.
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 бер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:) и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))
Так тоді взмах ноги слона приведе до чого? Тобто тоді немаленька людина наскільки впливає в порівнянні з маленькою?
А те, що я теж притягую до себе Землю, як і вона мене, ніхто не заперечує. От тільки різниця впливу є. І Ваше "может привести" ну дуже маленьке. А от об'єднання маленьких людей -- це вже інша справа. Інший предмет. Інші бажання. На відміну від бажань однієї.
Я прошу уточнить как Вы притягивает к себе Землю. Ибо это спорное утверждение которое мне не понятно и я считаю что Вы намеренно уводите тему разговора в непонятную сторону, которая всему форуму будет непонятна. А я хочу разобраться в вопросе иначе неинтересно. Просто не интересно.
І знов чергова вигадка-претензія зі стелі -- намеренно увожу в сторону (тобто шкідник якийсь-то, да ще з метою). Вам пряма дорога в чекісти...
Гадаю, що всі форумчани в школі вивчали закон Ньютона. І розуміють, що всі тіла притягують одне одного. Сила притяжіння залежить від маси та відстані. Тому і привів аналогію: можновладець (чиновники, політики, олігархи) по суті мають велику масу і більш приближені до центру рішень, до об'єктів впливу -- тобто має більший вплив (більший взмах крила), ніж маленька людина.
А от велика купа метеликів -- це вже велика маса, великий вплив... Але об'єднання метеликів - це не окремий метелик. Об'єднаються мільйон людей і ... виграють в лотерею. Всім об'єднанням виграють. Дуже можливо. А от окремому виграти менш можливо.
Уводжу в бік... Цілеспрямовано... Бу-га-га. Якщо Ви розумієте тільки дипломатичний сміх. Вигадуйте далі.
З.и. цю істину Мортимер колись визначив: 100 грн. суттєво інше, ніж 100 по одній гривні... А тут вже приходиться розтлумачувати цілим оповіданням.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 бер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Вийшло пояснення Закарпатського ТЦК про епізод з незаконним затриманням, побиттям та спробою суїциду у Хусті кілька днів тому. Міліція часів Януковича "А що так можно було?"
Щодо інциденту з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 р.н. (реєстрація м. Харків), що стався в приміщенні Хустського РТЦК 14.03.2024 року, повідомляємо наступне. Співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров Є.В. повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у м. Хуст для проведення ВЛК. У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14.03.2024 р. громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10. Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції.
stm написав: С круассаном. Свобода должна быть именно такой: запах кофе и круассана в ЕС - лучший пример свободы выбора несмотря на все обстоятельства. Уважаю )))
свода в нас в голові. Точніше стіни тюрми в нас голові. Як казав кант- 2 речі дивують мене зоряне небо над головою й іще якась хрінь. Сентементальним став на старість. Рішив прикинутись патріархом , виховати дітей , сад ,пасіка, молода жінка шо іще надо чоловікові щоб стріти старість? шос опять пішло не так іще трохи поприкидаюсь я штабс капітаном... Але план Б в мене є. Даж цілих 2 плани. Хотя по суті 1. https://www.youtube.com/watch?v=BF9by2lFqVA
План А, Б, ... Ж и полная Ж. Советую, не меньше чем круассан. По ролику, поржала, не с первой секунды усекла даже все прям посылы))) Искренность на искренность: всё же какие чудеса делает отдых на белых простынях кадрового военного, ранее Вы вызывали во мне одну мысль: "хотя бы не москаль... но это не точно...", а после белых простыней: "точно не москаль, они так не способны шутить... но микровероятность таки существует...МП - это плохо". Разница глобальная, но карьерист - неизменное. Просто карьерист в ЗСУ имеет гораздо больше шансов на хорошее будущее - я ж ведьма )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 19 бер, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:.......... Граница цивилизаций проходит по нашей территории и каждый делает выбор где пройдёт эта граница и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))
Насчёт границы цивилизаций это Вы красиво завернули! О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли. Странно, при Вашей любви к загадкам. Его ответ не тянет на загадку даже для ребёнка. В теорию о взмахе крыльев бабочки можете верить, кто ж запрещает. Можете помахать. может война в Украине на пару минут раньше закончится (землетрясению в Африке меня волнует несколько меньше). Я вчера как раз читал внуку: Тут бабочка прилетала, Крылышками помахала, Стало море потухать — И потухло.
Хотаб, як може бути одночасно податок 1% як в Грузії і ухиляння в від податків як в Україні?
ДиСлексія, муха. Це вона. Спитай у Франка назву таблеток. 1% на ойті, а на доходи з нерухомості? Теж 1? Ті самі, які ти в Україні не платив, не платиш і не збираєшся платити. Як казав Акурт «думай головом, а не з шорою поверх сітківки».
це хотаб взагалі, чи конкретно має факти щоб переходити в персональну площину пред"яв? якщо друге, то порада вітальєна в поміч
«Яких пруфів тобі не вистачає?» 1. Купує нахалбуди, щоб не переплатити за законні будови. 2. Гріє воду в баклахах на сонці, щоб не витратити 3 грн на електроенергію. 3. Закочує істерику за те, що йому запропонували платити 1.5% додаткового збору НА АРМІЮ, ЯКА ЙОГО ЗАХИЩАЄ. 4. Мріє хочаб на Філіппінах потрахатись , бо там не треба купувати квіти.. миски рису достатньо.. 5… 6… і багато інших … І оцей персонаж може платити податок зі здачі в оренду своїх нахалбудів, коли 90%+ країни цього не робить?? Серйозно?? Ти нас тут за кого тримаєш?
ЛАД написав:Насчёт границы цивилизаций это Вы красиво завернули!
Сама собой горжусь!!! Так красиво вышло ))) реально 2 что стырила у Портникова. И он о такой "радости" знает именно по национальной принадлежности )))
ЛАД написав:О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли. Странно, при Вашей любви к загадкам. Его ответ не тянет на загадку даже для ребёнка.
Рыбак рыбака, не иначе )))
ЛАД написав:В теорию о взмахе крыльев бабочки можете верить, кто ж запрещает. Можете помахать. может война в Украине на пару минут раньше закончится (землетрясению в Африке меня волнует несколько меньше). Я вчера как раз читал внуку: Тут бабочка прилетала, Крылышками помахала, Стало море потухать — И потухло.
Факт 15% нефтепереработки всё у орков. Факт что Африка зависит от еды. Факт что на посевную, которая напрямую ведёт к урожаю жратвы нужен дизель. Вопрос лишь в том как правильно угадать где прогнётся: маленькие и большие орки будут на 15% меньше есть или Наша ряба или Кернел выйдет на Африку за деньги ООН - мне не важно )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 19 бер, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД Зізнаюсь (смайлик червоне обличчя) -- перед проханням пояснити поліз гуглити отой (наче третій) довбаний закон, бо подумав невже овсім криша в мене поїхала, старість, все наплутав. Одже людина звинувачення мені побудувала, не могла ж отак...
І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).
Тут же, не дай Боже, помилишся, так від радощів обісруться... Абзаци рахували, граматичні помилки. А тут отаке.
Сумно... Закон Ньютона... А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що? Капець.