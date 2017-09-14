Щодо інциденту з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 р.н. (реєстрація м. Харків), що стався в приміщенні Хустського РТЦК 14.03.2024 року, повідомляємо наступне.

Співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров Є.В. повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у м. Хуст для проведення ВЛК.

У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14.03.2024 р. громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові.

Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду.

Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції.