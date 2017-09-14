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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72467247724872497250>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:29

  detroytred написав:ЛАД
Зізнаюсь (смайлик червоне обличчя) -- перед проханням пояснити поліз гуглити отой (наче третій) довбаний закон, бо подумав невже овсім криша в мене поїхала, старість, все наплутав.
Одже людина звинувачення мені побудувала, не могла ж отак...

І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).

Тут же, не дай Боже, помилишся, так від радощів обісруться...
Абзаци рахували, граматичні помилки. А тут отаке.

Сумно...
Закон Ньютона...
А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що?
Капець.

Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:32

  stm написав:
  detroytred написав:ЛАД
Зізнаюсь (смайлик червоне обличчя) -- перед проханням пояснити поліз гуглити отой (наче третій) довбаний закон, бо подумав невже овсім криша в мене поїхала, старість, все наплутав.
Одже людина звинувачення мені побудувала, не могла ж отак...

І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).

Тут же, не дай Боже, помилишся, так від радощів обісруться...
Абзаци рахували, граматичні помилки. А тут отаке.

Сумно...
Закон Ньютона...
А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що?
Капець.

Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...

Не бийте дно далі.
Якщо це не жарт був.

Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:34

  flyman написав:
  Hotab написав:«Яких пруфів тобі не вистачає?»


Муха, мене вистачило до 1:45.. Такий самий фрік, як отой москвич , якому ніхто не давав.
Це пздц що муха в твоїй голові, якщо тобі така публіка «заходить». . Ти нещасна людина. Але це твоя справа. Головне що тебе в тепловізор видно, ти можеш ще бути корисним..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орнул как ТЦК назвали наркоманом из-за гидазепама. Теперь я знаю, что я наркоман, ведь эти препараты выписывают врачи по рецепту. И среди них, гидазепам - слабенький транквилизатор
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:38

  detroytred написав:
  stm написав:Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...

Не бийте дно далі.
Якщо це не жарт був.

Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.

Почему Вы постоянно мне что-то приписываете? Я ж чётко попросила закон где Вы притягиваете Землю, а не наоборот. Какое тут действие=противодействию? Где Вы, а где Земля? Зачем Вы придумываете то, чего не было в моем сообщении.
Сумно...
Может ЛАД таки как рыбак объяснит с формулами в часов 3-4 ночи )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:41

  stm написав:
  detroytred написав:ЛАД

І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).

Закон Ньютона...
А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що?
Капець.

Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...


stm для чого цей флуд?
Зако́н всесві́тнього тяжі́ння — фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Закон стверджує, що сила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:41

  Бетон написав:Орнул как ТЦК назвали наркоманом из-за гидазепама. Теперь я знаю, что я наркоман, ведь эти препараты выписывают врачи по рецепту. И среди них, гидазепам - слабенький транквилизатор

А про какие липовые документы, с которыми я пересекаю границу, ты говорил? Единственные «липовые» документы, с кот. можно пересечь - это пачка синих с магнитной лентой. Но у меня пилотская лицензия, письмо ДАСУ (державіаслужба) , контракт и Наказ от авиакомпании и некоторые другие. Что из них липа?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 16:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Говорю же -- банят за цитирование Конституции. А так-то сильно раньше 65-й еще 3я и 27я Статьи есть :wink:

я зрозумів - десь на середині зупиняєтесь.
там де закінчуються права та починаються обов'язки? :lol:

Так крепостное право (обов'язки бех прав), по слухам, в 17м году закончилось :wink:

ви в якій країні живете? в 17 сторіччі лише в розвинених країнах, нам не пощастило жити там, де саме кріпацтво відмінили в 19 сторіччі, а його елементи були ще більшу половину 20...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:45

  Letusrock написав:
  stm написав:
  detroytred написав:ЛАД

І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).

Закон Ньютона...
А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що?
Капець.

Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...


stm для чого цей флуд?
Зако́н всесві́тнього тяжі́ння — фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Закон стверджує, що сила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля :D

тоді вже краще про Магомета та гору ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:47


Поки вкраїнчики радіють "успіхам" РДК з "захопленням" бєлгородів і мацквів, Сумщину рівняють з землею КАБами.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 бер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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