І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).
Закон Ньютона... А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що? Капець.
Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...
stm для чого цей флуд? Зако́н всесві́тнього тяжі́ння — фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Закон стверджує, що сила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.
Почему только detroyt можно искажать суть абсолютной истины? Вы встали на его защиту в физических законах, но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов
stm написав:Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...
Не бийте дно далі. Якщо це не жарт був.
Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.
Почему Вы постоянно мне что-то приписываете? Я ж чётко попросила закон где Вы притягиваете Землю, а не наоборот. Какое тут действие=противодействию? Где Вы, а где Земля? Зачем Вы придумываете то, чего не было в моем сообщении. Сумно... Может ЛАД таки как рыбак объяснит с формулами в часов 3-4 ночи )))
в принципе все зависит под каким углом на это взглянуть) например мы увидим что детройтред подпрыгнул а он будет уверен что согласно закону Ньютона оттолкнул землю)))
Бетон написав:Орнул как ТЦК назвали наркоманом из-за гидазепама. Теперь я знаю, что я наркоман, ведь эти препараты выписывают врачи по рецепту. И среди них, гидазепам - слабенький транквилизатор
А про какие липовые документы, с которыми я пересекаю границу, ты говорил? Единственные «липовые» документы, с кот. можно пересечь - это пачка синих с магнитной лентой. Но у меня пилотская лицензия, письмо ДАСУ (державіаслужба) , контракт и Наказ от авиакомпании и некоторые другие. Что из них липа?
Не липовые, а не предусмотренные законом. Т.е.требуют то, что им в голову пришло. Вы имеете право их не предоставлять, но делаете это. Чем это отличается от конфет в роддоме
Бетон написав:Орнул как ТЦК назвали наркоманом из-за гидазепама. Теперь я знаю, что я наркоман, ведь эти препараты выписывают врачи по рецепту. И среди них, гидазепам - слабенький транквилизатор
А про какие липовые документы, с которыми я пересекаю границу, ты говорил? Единственные «липовые» документы, с кот. можно пересечь - это пачка синих с магнитной лентой. Но у меня пилотская лицензия, письмо ДАСУ (державіаслужба) , контракт и Наказ от авиакомпании и некоторые другие. Что из них липа?
Не липовые, а не предусмотренные законом. Т.е.требуют то, что им в голову пришло. Вы имеете право их не предоставлять, но делаете это. Чем это отличается от конфет в роддоме
Shaman написав:термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля
smt заперечувала сам закон а не процентне відношення сил притягання. "практично неможлива подія" це математичний термін, до чого тут закон Ньютона? Чи ви відкидаєте існування гравітаційної взаємодії між Detroytred та землею, називаюче це неможливою подією??
stm написав: stm для чого цей флуд? Зако́н всесві́тнього тяжі́ння — фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Закон стверджує, що сила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.
Почему только detroyt можно искажать суть абсолютной истины? Вы встали на его защиту в физических законах, но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов
Да-да, знов чекістські вигадки про те, що я роблю на форумі.
Давайте, чітко їх сформулюйте. На попередніх вигадках-натяках Ви прямо злилися, відмовившись перевірити з 5 куо. Тепер вигадаєте менш однозначні... По чекістські.
Shaman написав:термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля
smt заперечувала сам закон а не процентне відношення сил притягання. "практично неможлива подія" це математичний термін, до чого тут закон Ньютона? Чи ви відкидаєте існування гравітаційної взаємодії між Detroytred та землею, називаюче це неможливою подією??
гадаю, з якого б поверху не підстрибував, але Земля не замітить його спроб. а от він переконається що місце зустрічі з Землею в одному місці, біля підніжжя, й на міліметр не змістилося
дехто навіть з 40 кілометрів пробував. але щось підозрював, бо парашут вдягнув. декому для чистоти експерименту надо спробувати без парашуту
хоча інет підказує, що
Найвищий стрибок без парашута здійснив скайдайвер Люк Ейкінс у 2016 році, коли він стрибнув з висоти 25 000 футів (7620 метрів) і приземлився в сітку. Хоча ви, напевно, чули про цей загальновизнаний стрибок, ви можете переглянути підтвердження в Книзі рекордів Гіннеса. Серйозно — без парашута чи вінгсьюта!
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 19 бер, 2024 17:08, всього редагувалось 2 разів.