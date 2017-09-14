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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7247724872497250>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:48

  Letusrock написав:
  stm написав:
  detroytred написав:ЛАД

І навіть з двох різних джерел перечитав. На всяк випадок. Бо виникла думка, що може тільки більше тіло притягує менше (знов смайли червоний).

Закон Ньютона...
А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що?
Капець.

Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...


stm для чого цей флуд?
Зако́н всесві́тнього тяжі́ння — фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Закон стверджує, що сила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Почему только detroyt можно искажать суть абсолютной истины? Вы встали на его защиту в физических законах, но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме :) я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:49

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...

Не бийте дно далі.
Якщо це не жарт був.

Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.

Почему Вы постоянно мне что-то приписываете? Я ж чётко попросила закон где Вы притягиваете Землю, а не наоборот. Какое тут действие=противодействию? Где Вы, а где Земля? Зачем Вы придумываете то, чего не было в моем сообщении.
Сумно...
Может ЛАД таки как рыбак объяснит с формулами в часов 3-4 ночи )))

в принципе все зависит под каким углом на это взглянуть)
например мы увидим что детройтред подпрыгнул а он будет уверен что согласно закону Ньютона оттолкнул землю)))
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:50

  Hotab написав:
  Бетон написав:Орнул как ТЦК назвали наркоманом из-за гидазепама. Теперь я знаю, что я наркоман, ведь эти препараты выписывают врачи по рецепту. И среди них, гидазепам - слабенький транквилизатор

А про какие липовые документы, с которыми я пересекаю границу, ты говорил? Единственные «липовые» документы, с кот. можно пересечь - это пачка синих с магнитной лентой. Но у меня пилотская лицензия, письмо ДАСУ (державіаслужба) , контракт и Наказ от авиакомпании и некоторые другие. Что из них липа?

Не липовые, а не предусмотренные законом. Т.е.требуют то, что им в голову пришло. Вы имеете право их не предоставлять, но делаете это.
Чем это отличается от конфет в роддоме
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Факт 15% нефтепереработки всё у орков. Факт что Африка зависит от еды. Факт что на посевную, которая напрямую ведёт к урожаю жратвы нужен дизель.

Не 15% нафтропеперобки всьо, а постраждали заводи, які забезпечували 15% нафтопереробки. Постраждати вони могли як на 99% так і на 1%
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:52

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Орнул как ТЦК назвали наркоманом из-за гидазепама. Теперь я знаю, что я наркоман, ведь эти препараты выписывают врачи по рецепту. И среди них, гидазепам - слабенький транквилизатор

А про какие липовые документы, с которыми я пересекаю границу, ты говорил? Единственные «липовые» документы, с кот. можно пересечь - это пачка синих с магнитной лентой. Но у меня пилотская лицензия, письмо ДАСУ (державіаслужба) , контракт и Наказ от авиакомпании и некоторые другие. Что из них липа?

Не липовые, а не предусмотренные законом. Т.е.требуют то, что им в голову пришло. Вы имеете право их не предоставлять, но делаете это.
Чем это отличается от конфет в роддоме

конфеты в роддоме это закон! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля


smt заперечувала сам закон а не процентне відношення сил притягання.
"практично неможлива подія" це математичний термін, до чого тут закон Ньютона? Чи ви відкидаєте існування гравітаційної взаємодії між Detroytred та землею, називаюче це неможливою подією??
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

“Ловлять, як собак”: В Україні є села, де через війну не залишилося чоловіків

https://inforesist.org/ua/lovlyat-yak-sobak-v-ukraini-e-sela-de-cherez-vijnu-ne-zalishilosya-cholovikiv/

PS
зато каста богоизбранных 1 лям.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:57

mephala ,
зато каста богоизбранных 1 лям.


Ви в ній?
Чи ви в магазин не виходите?
Як уникнули мобілізації, коли хапають всіх?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:01

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:
stm для чого цей флуд?
Зако́н всесві́тнього тяжі́ння — фізичний закон, що описує гравітаційну взаємодію в рамках Ньютонівської механіки. Закон стверджує, що сила притягання між двома тілами (матеріальними точками) прямо пропорційна добутку їхніх мас, і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Почему только detroyt можно искажать суть абсолютной истины? Вы встали на его защиту в физических законах, но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме :) я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов :)

Да-да, знов чекістські вигадки про те, що я роблю на форумі.

Давайте, чітко їх сформулюйте.
На попередніх вигадках-натяках Ви прямо злилися, відмовившись перевірити з 5 куо.
Тепер вигадаєте менш однозначні... По чекістські.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:05

  Letusrock написав:
  Shaman написав:термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля

smt заперечувала сам закон а не процентне відношення сил притягання.
"практично неможлива подія" це математичний термін, до чого тут закон Ньютона? Чи ви відкидаєте існування гравітаційної взаємодії між Detroytred та землею, називаюче це неможливою подією??

гадаю, з якого б поверху не підстрибував, але Земля не замітить його спроб. а от він переконається що місце зустрічі з Землею в одному місці, біля підніжжя, й на міліметр не змістилося :lol:

дехто навіть з 40 кілометрів пробував. але щось підозрював, бо парашут вдягнув. декому для чистоти експерименту надо спробувати без парашуту :mrgreen:

хоча інет підказує, що
Найвищий стрибок без парашута здійснив скайдайвер Люк Ейкінс у 2016 році, коли він стрибнув з висоти 25 000 футів (7620 метрів) і приземлився в сітку. Хоча ви, напевно, чули про цей загальновизнаний стрибок, ви можете переглянути підтвердження в Книзі рекордів Гіннеса. Серйозно — без парашута чи вінгсьюта!
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 19 бер, 2024 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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