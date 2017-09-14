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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7247724872497250
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:06

  Letusrock написав:
  Shaman написав:термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля


smt заперечувала сам закон а не процентне відношення сил притягання.
"практично неможлива подія" це математичний термін, до чого тут закон Ньютона? Чи ви відкидаєте існування гравітаційної взаємодії між Detroytred та землею, називаюче це неможливою подією??

Тим паче, що я вів мову про вплив. В результаті цієї взаємодії. І вказував на значення впливу від розміру маси різних об'єктів при взаємодії з одним.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:14

  Serhiyy написав:Bobua який 1% , які 2%, можуть мобілізувати максимум 3,5 млн, 1 вже у ВСУ , 22% вже задіяні з наявної кількості чоловіків , які можуть воювати, що це за дилетанство писати 1% чи 2%



3.5млн -- це ухилянтсько-елойські марення.
Є офіційні дані про населення.
І ВЛК, які роблять дива зцілення з пораненими солдатами...
На них і орієнтуюсь. Крапка.

В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:15

  Прохожий написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Не бийте дно далі.
Якщо це не жарт був.

Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.

Почему Вы постоянно мне что-то приписываете? Я ж чётко попросила закон где Вы притягиваете Землю, а не наоборот. Какое тут действие=противодействию? Где Вы, а где Земля? Зачем Вы придумываете то, чего не было в моем сообщении.
Сумно...
Может ЛАД таки как рыбак объяснит с формулами в часов 3-4 ночи )))

в принципе все зависит под каким углом на это взглянуть)
например мы увидим что детройтред подпрыгнул а он будет уверен что согласно закону Ньютона оттолкнул землю)))

Ага. По аналогії стосовно впливу:
Ви це СТМ поясніть, що Ви побачили - метелик взмахнув крилами, а вона впевнена, що Африці цунамі.

Не мені!!!
Ви хоч за дискусією слідкували?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:15

  Schmit написав:
Поки вкраїнчики радіють "успіхам" РДК з "захопленням" бєлгородів і мацквів, Сумщину рівняють з землею КАБами.

Без захоплення Валуйок і виходу в тил зі звільненням Старобільська та Сватового не зрозуміло
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:16

  hume написав:
  ЛАД написав:Ещё раз - надо трезво оценивать реальность, а не слушать розовые сказки и дешёвые "разоблачения".

Как раз я трезво оценил реальность на основе вашей же ссылки про РСЗО Ольха, где вы предположили, что проект "сырой". Но мне делать предположение читая между строк нельзя)).

1. Итак, проект Ольха удачно прошел финальные испытания? - да, прошёл.

2. При Порошенко были закуплены пусковые РСЗО Ольха? - да, были закуплены и поставлены.

3. При Порошенко были закуплены снаряды к РСЗО Ольха? - да, были .

4. Из-за отсутствия интереса со стороны государства "сырой" проект пошел на экспорт? -да, пошел

5. Могли ли младореформаторы продолжить заказ на РСЗО Ольха и боекомплект к ним? - могли, но не стали.

6. Вместо распределения денег на вооружение и инфраструктуру отдали предпочтение инфраструктуре. Как масштабное перекладывание дорог повысило уровень жизни граждан известно только вам. Я знаю, что десяток компаний завязанных на прокладывание дорог распилили миллиарды. При этом президенты приходят и уходят, а название этих компаний не меняется))

Все остальное это ваши предположения.

Понятно. Как я и думал, бесполезно, только время зря потратил.
Ссылку я дал только для начального ознакомления. Не очень люблю совет, который здесь иногда дают насчёт "шевеля губами", но было бы полезно.
Вывод о "сырости" я делал не по этой ссылке.
Первые 3 пункта - да. 4-й - только переговоры, причём не о «Вільха», а о «Вільха-М».
У жовтні 2021 року на полігоні «Алібей» відбувся черговий етап випробувань РСЗВ «Вільха-М». .... Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах

Не буду цитировать, но рассматривались разные варианты шасси, причём заметно позже испытаний и принятия на вооружение: "У грудні 2019 року компанія «Архітектон» показала макет нової пускової «Вільхи»".
5. Могли заказать. О причинах, почему не заказали, сами понимаете, я не знаю. Могу только предполагать:
- решили закупить что-то другое (надеюсь, понимаете, что такой выбор, скорее, делают военные, а не президент, они решают, что им нужнее именно сегодня);
- решили подождать «Вільху-М», возможно, недаром арабы заинтересовались именно ней, а не «Вільхой». Согласитесь, не очень разумно закупать что-то, когда производитель обещает вот-вот лучший образец. Тем более, при нехватке денег;
- и, наконец, простейший вариант - просто не хватило денег.
6. Ещё раз - не отдали предпочтение. Расходы на оборону не уменьшили.
Что "перекладывание дорог повысило уровень жизни граждан", это Вы придумали, я такого не писал. Хотя улучшение инфраструктуры способствует развитию экономики и, как следствие, росту уровня жизни.
На вопрос Вы не ответили - Вы считаете, что дороги строить не нужно, предпочитаете грунтовки?

Я несколько подробнее написал о Дозорах. Вы не заметили? Или нечего возразить и нечем доказать "зраду"?

Кто всрався - Порошенко! :mrgreen:

Изначально спор шел про сворачивание финансирование оборонки новой властью. О чем вы спорите я понять не могу. Сворачивание было?- было. Примеры на основе реальных цифр и контрактов есть?- есть.

О Порошенко я, вроде, слова плохого не сказал.
"сворачивание финансирование оборонки" Вы не доказали. Даже если считать, что Вы доказали торможение (а не сворачивание) одной программы, то это не "сворачивание финансирование оборонки". Примеров "на основе реальных цифр" Вы не привели, ни одного.
Я приводил цифры, доказывающие обратное - viewtopic.php?p=5699362#p5699362. Вы вместе с Будивельником предпочитаете их не замечать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:17

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:термін "практично неможлива подія" знаєте? й співвідношення наскільки впливає тіло й впливає Земля


smt заперечувала сам закон а не процентне відношення сил притягання.
"практично неможлива подія" це математичний термін, до чого тут закон Ньютона? Чи ви відкидаєте існування гравітаційної взаємодії між Detroytred та землею, називаюче це неможливою подією??

Тим паче, що я вів мову про вплив. В результаті цієї взаємодії. І вказував на значення впливу від розміру маси різних об'єктів при взаємодії з одним.


А уявляєте якби з одного боку планети стрибнуло вгору одночасно 4млрд людей... :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:гадаю, з якого б поверху не підстрибував, але Земля не замітить його спроб. а от він переконається що місце зустрічі з Землею в одному місці, біля підніжжя, й на міліметр не змістилося


у вас гуманітарна освіта?
Бо з одного боку ви заперечуєте один з центральних законів нашого всесвіту, з іншого підтримуєте версію smt про метелика що викликає ураган на іншому континенті.
Але краще завершити цей офтоп
Letusrock
 
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