hume написав: ЛАД написав:
Ещё раз - надо трезво оценивать реальность, а не слушать розовые сказки и дешёвые "разоблачения".
Как раз я трезво оценил реальность на основе вашей же ссылки про РСЗО Ольха, где вы предположили, что проект "сырой". Но мне делать предположение читая между строк нельзя)).
1. Итак, проект Ольха удачно прошел финальные испытания? - да, прошёл.
2. При Порошенко были закуплены пусковые РСЗО Ольха? - да, были закуплены и поставлены.
3. При Порошенко были закуплены снаряды к РСЗО Ольха? - да, были .
4. Из-за отсутствия интереса со стороны государства "сырой" проект пошел на экспорт? -да, пошел
5. Могли ли младореформаторы продолжить заказ на РСЗО Ольха и боекомплект к ним? - могли, но не стали.
6. Вместо распределения денег на вооружение и инфраструктуру отдали предпочтение инфраструктуре. Как масштабное перекладывание дорог повысило уровень жизни граждан известно только вам. Я знаю, что десяток компаний завязанных на прокладывание дорог распилили миллиарды. При этом президенты приходят и уходят, а название этих компаний не меняется))
Все остальное это ваши предположения.
Понятно. Как я и думал, бесполезно, только время зря потратил.
Ссылку я дал только для начального ознакомления. Не очень люблю совет, который здесь иногда дают насчёт "шевеля губами", но было бы полезно.
Вывод о "сырости" я делал не по этой ссылке.
Первые 3 пункта - да. 4-й - только переговоры, причём не о «Вільха», а о «Вільха-М».
У жовтні 2021 року на полігоні «Алібей» відбувся черговий етап випробувань РСЗВ «Вільха-М». .... Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах
Не буду цитировать, но рассматривались разные варианты шасси, причём заметно позже испытаний и принятия на вооружение: "У грудні 2019 року компанія «Архітектон» показала макет нової пускової «Вільхи»".
5. Могли заказать. О причинах, почему не заказали, сами понимаете, я не знаю. Могу только предполагать:
- решили закупить что-то другое (надеюсь, понимаете, что такой выбор, скорее, делают военные, а не президент, они решают, что им нужнее именно сегодня);
- решили подождать «Вільху-М», возможно, недаром арабы заинтересовались именно ней, а не «Вільхой». Согласитесь, не очень разумно закупать что-то, когда производитель обещает вот-вот лучший образец. Тем более, при нехватке денег;
- и, наконец, простейший вариант - просто не хватило денег.
6. Ещё раз - не отдали предпочтение. Расходы на оборону не уменьшили
.
Что "перекладывание дорог повысило уровень жизни граждан", это Вы придумали, я такого не писал. Хотя улучшение инфраструктуры способствует развитию экономики и, как следствие, росту уровня жизни.
На вопрос Вы не ответили - Вы считаете, что дороги строить не нужно, предпочитаете грунтовки?
Я несколько подробнее написал о Дозорах. Вы не заметили? Или нечего возразить и нечем доказать "зраду"?
Кто всрався - Порошенко!
Изначально спор шел про сворачивание финансирование оборонки новой властью. О чем вы спорите я понять не могу. Сворачивание было?- было. Примеры на основе реальных цифр и контрактов есть?- есть.
О Порошенко я, вроде, слова плохого не сказал.
"сворачивание финансирование оборонки" Вы не доказали. Даже если считать, что Вы доказали торможение (а не сворачивание) одной программы, то это не "сворачивание финансирование оборонки". Примеров "на основе реальных цифр" Вы не привели, ни одного.
Я приводил цифры, доказывающие обратное - viewtopic.php?p=5699362#p5699362
. Вы вместе с Будивельником предпочитаете их не замечать.