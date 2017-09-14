hume написав:

ЛАД написав: Ещё раз - надо трезво оценивать реальность, а не слушать розовые сказки и дешёвые "разоблачения". Ещё раз - надо трезво оценивать реальность, а не слушать розовые сказки и дешёвые "разоблачения".

Как раз я трезво оценил реальность на основе вашей же ссылки про РСЗО Ольха, где вы предположили, что проект "сырой". Но мне делать предположение читая между строк нельзя)).1. Итак, проект Ольха удачно прошел финальные испытания? - да, прошёл.2. При Порошенко были закуплены пусковые РСЗО Ольха? - да, были закуплены и поставлены.3. При Порошенко были закуплены снаряды к РСЗО Ольха? - да, были .4. Из-за отсутствия интереса со стороны государства "сырой" проект пошел на экспорт? -да, пошел5. Могли ли младореформаторы продолжить заказ на РСЗО Ольха и боекомплект к ним? - могли, но не стали.6. Вместо распределения денег на вооружение и инфраструктуру отдали предпочтение инфраструктуре. Как масштабное перекладывание дорог повысило уровень жизни граждан известно только вам. Я знаю, что десяток компаний завязанных на прокладывание дорог распилили миллиарды. При этом президенты приходят и уходят, а название этих компаний не меняется))Все остальное это ваши предположения.