stm написав:Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...
Не бийте дно далі. Якщо це не жарт був.
Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.
Почему Вы постоянно мне что-то приписываете? Я ж чётко попросила закон где Вы притягиваете Землю, а не наоборот. Какое тут действие=противодействию? Где Вы, а где Земля? Зачем Вы придумываете то, чего не было в моем сообщении. Сумно... Может ЛАД таки как рыбак объяснит с формулами в часов 3-4 ночи )))
Такой сложный вопрос можно и сразу. Но интересно, Вы в школе физику не учили? Вот не помню, в каком классе это учат - в 8-ом? Но, понимаю, возраст созревания, гормоны, не до этого было.
stm написав:Заняла все ваше свободное время, улыбаюсь )))
Так серйозне-то питання. Бо з нього витікає, що маленькій людині буде ефективніше, якщо вона спробує впливати не на саму велику подію (на цунамі), а на велику людину... В якої суттєво більший вплив (в якої маса, інструменти) на те, що виникло цунамі.
Або (що я і довожу Будівельнику) об'єднатися маленьким людям... Отоді буде вплив. Але проблему, як об'єднатися, він ігнорить. В нього просто -- нехай кожен підійде до дзеркала... От тоді ... Я ж запитую: так що треба, щоб кожен підійшов до дзеркала? Яка чарівна паличка? Тобто об'єднався отак (підходом до дзеркала). Мовчить.
Ukrainian написав:Так, цього місяця російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» і майже 900 керованих авіабомб. Війна не закінчиться поки Україна не зможе відповідати аналогічно
не зможе відповідати. бомби - це ще радянський брухт, в нас його просто немає.
Окремо слід зазначити, що у вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК у придбанні необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військовий пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сім’ї за попередній період, зарплати членів сім’ї, а також подарунка від матері в розмірі 42 тис. доларів США. У судовому реєстрі немає рішень у цій справі, проте відомо, що Бабича було звільнено з посади