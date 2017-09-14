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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 724872497250725172527253>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:27

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Т.е. закон где Вы как меньшее тело притягивает Землю я не почитаю...

Не бийте дно далі.
Якщо це не жарт був.

Ви посмішки не там тулите. Ось тут треба було, навіть необхідно після раніше сказаного.

Почему Вы постоянно мне что-то приписываете? Я ж чётко попросила закон где Вы притягиваете Землю, а не наоборот. Какое тут действие=противодействию? Где Вы, а где Земля? Зачем Вы придумываете то, чего не было в моем сообщении.
Сумно...
Может ЛАД таки как рыбак объяснит с формулами в часов 3-4 ночи )))

Такой сложный вопрос можно и сразу.
Но интересно, Вы в школе физику не учили? Вот не помню, в каком классе это учат - в 8-ом? Но, понимаю, возраст созревания, гормоны, не до этого было. :)

P.s. Я, правда, не рыбак. Не люблю это занятие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:28

  detroytred написав:
  Letusrock написав:Shaman мимоволі став на ваш бік, підтвердивши вищесказане))

Ще й з Прохожим))

А СТМ підкреслила для Будівельника значення великої людини.
Бо якщо маленька може викликати цунамі, то велика - Армагедон))

Я вже не раз підкреслював - чому між собою не дискутують? Було б цікаво.

Заняла все ваше свободное время, улыбаюсь )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:28

Так, цього місяця російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» і майже 900 керованих авіабомб.
Війна не закінчиться поки Україна не зможе відповідати аналогічно
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:35

  Bobua написав:
  Serhiyy написав:Bobua який 1% , які 2%, можуть мобілізувати максимум 3,5 млн, 1 вже у ВСУ , 22% вже задіяні з наявної кількості чоловіків , які можуть воювати, що це за дилетанство писати 1% чи 2%



3.5млн -- це ухилянтсько-елойські марення.
Є офіційні дані про населення.
І ВЛК, які роблять дива зцілення з пораненими солдатами...
На них і орієнтуюсь. Крапка.

В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

Есть маленькая проблема.
Воюют реальные люди, а не "офіційні дані".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:36

  stm написав:Заняла все ваше свободное время, улыбаюсь )))

Так серйозне-то питання.
Бо з нього витікає, що маленькій людині буде ефективніше, якщо вона спробує впливати не на саму велику подію (на цунамі), а на велику людину...
В якої суттєво більший вплив (в якої маса, інструменти) на те, що виникло цунамі.

Або (що я і довожу Будівельнику) об'єднатися маленьким людям... Отоді буде вплив.
Але проблему, як об'єднатися, він ігнорить.
В нього просто -- нехай кожен підійде до дзеркала... От тоді ...
Я ж запитую: так що треба, щоб кожен підійшов до дзеркала? Яка чарівна паличка?
Тобто об'єднався отак (підходом до дзеркала).
Мовчить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав: версію smt про метелика що викликає ураган на іншому континенті.

кстати с точки зрения квантовой механики вполне допустимо)
понять это конечно сложно но можно если вы не военный и гуманитарий конечно)))
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:42

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  Serhiyy написав:Bobua який 1% , які 2%, можуть мобілізувати максимум 3,5 млн, 1 вже у ВСУ , 22% вже задіяні з наявної кількості чоловіків , які можуть воювати, що це за дилетанство писати 1% чи 2%



3.5млн -- це ухилянтсько-елойські марення.
Є офіційні дані про населення.
І ВЛК, які роблять дива зцілення з пораненими солдатами...
На них і орієнтуюсь. Крапка.

В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

Есть маленькая проблема.
Воюют реальные люди, а не "офіційні дані".

Це десь так, як від 5 Вольт заживити будинок
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:44

  Прохожий написав:
  Letusrock написав: версію smt про метелика що викликає ураган на іншому континенті.

кстати с точки зрения квантовой механики вполне допустимо)
понять это конечно сложно но можно если вы не военный и гуманитарий конечно)))

Возможно и Вам сейчас телепортироваться в Вашингтон. Только вероятность какая? В каком знаке после запятой появятся значащие цифры? Боюсь, страницы не хватит. Или даже тетрадки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:47

  Ukrainian написав:Так, цього місяця російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» і майже 900 керованих авіабомб.
Війна не закінчиться поки Україна не зможе відповідати аналогічно

не зможе відповідати. бомби - це ще радянський брухт, в нас його просто немає.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:48

  detroytred написав:Сумно...
Закон Ньютона...
А якщо їм глибокі думки з однієї строчки Мицика, Мортимера надавати? Тоді що?
Капець.


не все у кого есть дипломы что то учили.

ЗЫ
и на злобу дня - просто уволили.
https://inforesist.org/ua/kolishnij-voenkom-iz-lvivskoi-oblasti-zadeklaruvav-miljoni-griven-gotivkoyu-kvartiri-ta-elitnij-pozashlyahovik/

Окремо слід зазначити, що у вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК у придбанні необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військовий пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сім’ї за попередній період, зарплати членів сім’ї, а також подарунка від матері в розмірі 42 тис. доларів США. У судовому реєстрі немає рішень у цій справі, проте відомо, що Бабича було звільнено з посади
mephala
 
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