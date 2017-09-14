Letusrock написав: версію smt про метелика що викликає ураган на іншому континенті.
кстати с точки зрения квантовой механики вполне допустимо) понять это конечно сложно но можно если вы не военный и гуманитарий конечно)))
Ефект метелика — термін у природничих науках, що позначає властивість деяких хаотичних систем. Незначний вплив на систему може мати великі і непередбачувані ефекти де-небудь в іншому місці і в інший час.
Може викликати, а не викликає (на відміну від закону всесв. тяжіння який діє без "може") - це раз. По друге, непамятаю з курсу квант.механіки жодних метеликів, це більше до математики, можливо термодинаміки. І до цієї теорія відносяться досить критично, наприклад
стверджують, що ефект метелика і чутливість до початкових умов можуть бути перебільшені в деяких випадках. Вони стверджують, що багато систем демонструють певний ступінь самокорекції та стійкості, що робить їх менш вразливими до малих збурень.
Shaman написав:гадаю, з якого б поверху не підстрибував, але Земля не замітить його спроб. а от він переконається що місце зустрічі з Землею в одному місці, біля підніжжя, й на міліметр не змістилося
у вас гуманітарна освіта? Бо з одного боку ви заперечуєте один з центральних законів нашого всесвіту, з іншого підтримуєте версію smt про метелика що викликає ураган на іншому континенті. Але краще завершити цей офтоп
detroytred написав:Тим паче, що я вів мову про вплив. В результаті цієї взаємодії. І вказував на значення впливу від розміру маси різних об'єктів при взаємодії з одним.
Shaman мимоволі став на ваш бік, підтвердивши вищесказане))
я вже втомився - де ви побачили, що я заперечую??? про метелика взагалі мовчу - це ви щось додумали
риторичне питання - чому все перекручується? важко так дискутувати...
Letusrock написав: непамятаю з курсу квант.механіки жодних метеликів
там є про кота, тобто квантову не визначеність, є про квантову запутаність, це якщо квант роздвоєцця і десь його альтер его на другій стороні кулі, є там ще про те або можна поміряти місце, або імпульс, але щось одне, але обидва, є що чи то корпускула чи то хвиля, залежить як дивитися (принци спостерігача, якщо на хлопський розум, то якщо спостерігати за stm і вона то знає, то вона може ходити і виляти задом, як хвиля, а якщо ні то як в Бігуса журналістки)
Такон он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской оккупационной армией. По словам дикатора, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет тяжело преодолеть западным средствам поражения.
"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять. Не исключаю, что мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону, на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - заявил он.
По сути, Путин заявил, что в приграничных районах будут разрушать всё, до чего дотянутся ...
А уявляєте якби з одного боку планети стрибнуло вгору одночасно 4млрд людей...
Добре, берем землю плоскою, вагу людини 50кг. А краще ще спростим, 1 людина вагою 200млрд кг підскочила на 1м. Яка вага землі? Шо буде?
Нічого суттєвого не буде, тому що це як одна замкнена система. Але кажуть, що вода в річці яка спадає із китайської дамби за рік там впливає на швидкість обертанння Землі. Тому Компартія Китаю гальмує Землю і через мільярди років вона зійде з осі (і, впаде на Сонце, але це не точно).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 бер, 2024 18:11, всього редагувалось 2 разів.
Такон он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской оккупационной армией. По словам дикатора, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет тяжело преодолеть западным средствам поражения.
"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять. Не исключаю, что мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону, на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - заявил он.
По сути, Путин заявил, что в приграничных районах будут разрушать всё, до чего дотянутся ...
Ukrainian написав:Так, цього місяця російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» і майже 900 керованих авіабомб. Війна не закінчиться поки Україна не зможе відповідати аналогічно
не зможе відповідати. бомби - це ще радянський брухт, в нас його просто немає.
НПЗ, нафтобази, аеродроми, чф рф... - скільки на це витратили ракет і дронів? Навіщо нам 900 бомб, коли 900 дронів справляються не гірше?
Такон он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской оккупационной армией. По словам дикатора, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет тяжело преодолеть западным средствам поражения.
"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять. Не исключаю, что мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону, на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - заявил он.
По сути, Путин заявил, что в приграничных районах будут разрушать всё, до чего дотянутся ...
По суті це РПВ.
"як не з'їм то понадкусую" ще може бути "так не достанься ти нікому" або "Если нет тебя...мне этот мир не нужен.."
Такон он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской оккупационной армией. По словам дикатора, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет тяжело преодолеть западным средствам поражения.
"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять. Не исключаю, что мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону, на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - заявил он.
По сути, Путин заявил, что в приграничных районах будут разрушать всё, до чего дотянутся ...
По суті це РПВ.
Разрушению всего и вся вглубь на 100-150 км - це РПВ ?