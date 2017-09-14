Gunvor Group Ltd. Chief Executive Officer Torbjörn Törnqvist estimates about 600,000 barrels of Russia’s daily oil-refining capacity has been knocked out by Ukrainian drone strikes.
Weekend drone strikes hit multiple plants in Russia, some deep inside its borders, sending diesel futures higher for a fourth straight session while gasoline futures climbed for a sixth.
“It is significant because obviously this is gonna hit the distillate exports straight away,” Törnqvist said during an interview at the CERAWeek by S&P Global conference in Houston on Monday. “So that will probably take down exports by a couple of hundred thousand barrels, so to me it’s a distillate problem.”
WATCH: A Ukrainian drone hit a Russian oil refinery on March 13. Gunvor was a major trader of Russian petroleum before the invasion of Ukraine but retreated from the trade not long after the conflict began.
JPMorgan Chase & Co., meanwhile, estimated the Ukrainian attacks had taken about 900,000 barrels a day of Russian oil refining capacity offline. It could be “several weeks, if not months” until the capacity was restored, with the strikes adding about $4 a barrel of risk premium to global crude prices, analysts including Natasha Kaneva said in a note.
Broadly writ, crude oil markets are mostly in balance and fairly valued, Törnqvist said, adding that US supplies are likely to grow this year by about half the rate of 2023’s 700,000-to-800,000 barrel-a-day pace. Still, non-OPEC supply growth overall is likely to be flat this year, he said.
Gunvor, co-founded by Törnqvist in 2000, recently bought liquefied natural gas tankers, and expects shipping to be a significant driver of the firm’s growth in coming years.
Ukrainian написав:Так, цього місяця російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» і майже 900 керованих авіабомб. Війна не закінчиться поки Україна не зможе відповідати аналогічно
не зможе відповідати. бомби - це ще радянський брухт, в нас його просто немає.
НПЗ, нафтобази, аеродроми, чф рф... - скільки на це витратили ракет і дронів? Навіщо нам 900 бомб, коли 900 дронів справляються не гірше?
Гірше. Те що роблять наші дронами, звичайно, дуже приємно. Але пошкодження дрони наносять мінімальні зазвичай. Тільки якщо дуже вдало попадають. Дрон несе всього 30-40 кг вибухівки, а не 400-800 яка крилата/балістична ракета.
Letusrock написав: версію smt про метелика що викликає ураган на іншому континенті.
кстати с точки зрения квантовой механики вполне допустимо) понять это конечно сложно но можно если вы не военный и гуманитарий конечно)))
Ефект метелика — термін у природничих науках, що позначає властивість деяких хаотичних систем. Незначний вплив на систему може мати великі і непередбачувані ефекти де-небудь в іншому місці і в інший час.
Може викликати, а не викликає (на відміну від закону всесв. тяжіння який діє без "може") - це раз. По друге, непамятаю з курсу квант.механіки жодних метеликів, це більше до математики, можливо термодинаміки. І до цієї теорія відносяться досить критично, наприклад
стверджують, що ефект метелика і чутливість до початкових умов можуть бути перебільшені в деяких випадках. Вони стверджують, що багато систем демонструють певний ступінь самокорекції та стійкості, що робить їх менш вразливими до малих збурень.
интересно но чему именно в вашей простыне противоречит моя фраза? или вы как и Лад просто всегда против? ну типа "я дерусь потому что дерусь"(с)Портос)))
Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀 А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум… Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили
В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України...
Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀 А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум… Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили
В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України...
Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?
Ukrainian написав:Так, цього місяця російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» і майже 900 керованих авіабомб. Війна не закінчиться поки Україна не зможе відповідати аналогічно
не зможе відповідати. бомби - це ще радянський брухт, в нас його просто немає.