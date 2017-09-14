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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7250725172527253
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:49

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀
А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…
Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили :mrgreen:

В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України... :roll:

Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?

Зменшенням клієнтів і не продовженням/не підписанням нових контрактів, занадто великі ризики, особливо почало валитися з початку року (і з чого б це так раптово почало зменшуватися четвертий-перший квартали? :roll:).
Замовники, власники та клієнти також читають новини з України, і чітко, цинічно рахують ризики.
Хтось тут вже писав, що як тільки чують що люди працюють з України, відразу відмовляються, і це зрозуміло, не один ІТ бізнес не виживе при рандомному пропаданні співробітників/розробників. Так що зовсім скоро муха буде вільний для роботи у найбільшого роботодавця України. :lol: Правда держава втратить 4,5 млрд доларів, але то таке, крихти...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 19 бер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:25

  _Mykola_ написав: Правда держава втратить 4,5 млрд доларів, але то таке, крихти...

фіг з ними, з тими "жадібними айтішніками", головне що буде кому "відсвічувати в тєпліку", поки поізносівшиєся професіонали чілитимуть
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:29

flyman ,
фіг з ними, з тими "жадібними айтішніками"


Не буде роботи - не будеш відраховувати. Свій плюс в цьому знайдеш. . А поки є - то треба відраховувати. А то ще нічого не втратив, а вже не хочеш платити. :D
наче «вдруг война, а я не отдохнувший».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:30

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Bobua написав:

А уявляєте якби з одного боку планети стрибнуло вгору одночасно 4млрд людей... :mrgreen:

Добре, берем землю плоскою, вагу людини 50кг.
А краще ще спростим, 1 людина вагою 200млрд кг підскочила на 1м.
Яка вага землі? :wink:
Шо буде?

Маловато взяли. :)
Масса Земли 5,972х10 в 21 степени т.


Але також треба враховувати і реакцію Землі, коли 4млрд ухилянтів, елоїв, стрибунів почнуть її дратурувати... :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:55

По моим данным война в этом году закончится. Западные войска войдут в Украину и вздручат Россию вот так, - Гордон

Тем временем, директор внешней разведки РФ заявил, что Франция готовит первый контингент для отправки в Украину - около 2000 военных.
https://t.me/c/1248149892/50555

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:56

  vitaliiangel написав:
По моим данным война в этом году закончится. Западные войска войдут в Украину и вздручат Россию вот так, - Гордон

Тем временем, директор внешней разведки РФ заявил, что Франция готовит первый контингент для отправки в Украину - около 2000 военных.
https://t.me/c/1248149892/50555


Такой взрослый, а в сказки веришь

Гордон и пирамидки рекламировал
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:03

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  Serhiyy написав:Bobua який 1% , які 2%, можуть мобілізувати максимум 3,5 млн, 1 вже у ВСУ , 22% вже задіяні з наявної кількості чоловіків , які можуть воювати, що це за дилетанство писати 1% чи 2%



3.5млн -- це ухилянтсько-елойські марення.
Є офіційні дані про населення.
І ВЛК, які роблять дива зцілення з пораненими солдатами...
На них і орієнтуюсь. Крапка.

В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

Есть маленькая проблема.
Воюют реальные люди, а не "офіційні дані".


І от реал.люди, які в мирн.житті мірялись інстами, а у військ.стані почали хвалитись інвалідством -- запросто будуть придатні на ВЛК під час перекомісій.

І якщо жінок включать у військ.обов`язок, а фронт і надалі не перевищуватиме кількох сот.тисяч осіб -- то це неповних 1%. Або неповних 2%, якщо лише дорослих, (але не старих).
З тенденцією на зниження % якщо це “столітня війна” і діти теж поступово входитимуть у ці %.

Стан наявних солдатів -- нічим не кращий, аніж у тилового народу.
А враховуючи як багато хворих і/або поранених не звільняють, то у середньому військо слабше (значно!?) аніж середній тил...!


І я все ще сподіваюсь, що у владі є люди яким не байдуже майбутнє України, і вони нарешті ретельно візьмуться за створення якісних укріплень на фронті, й цим зможуть розвіяти страхи елоїв, й поступово перетворити їх на людей...
І УБД буде не 2% (800тис?), а ростиме щомісяця і щороку. Хай навіть із скасуванням привілеїв, але якщо на Україну не соромно буде дивитись -- то воно ж того варте...
Bobua
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  #<1 ... 7250725172527253
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