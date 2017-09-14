Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀 А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум… Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили
В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України...
Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?
Зменшенням клієнтів і не продовженням/не підписанням нових контрактів, занадто великі ризики, особливо почало валитися з початку року (і з чого б це так раптово почало зменшуватися четвертий-перший квартали? ). Замовники, власники та клієнти також читають новини з України, і чітко, цинічно рахують ризики. Хтось тут вже писав, що як тільки чують що люди працюють з України, відразу відмовляються, і це зрозуміло, не один ІТ бізнес не виживе при рандомному пропаданні співробітників/розробників. Так що зовсім скоро муха буде вільний для роботи у найбільшого роботодавця України. Правда держава втратить 4,5 млрд доларів, але то таке, крихти...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 19 бер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Есть маленькая проблема. Воюют реальные люди, а не "офіційні дані".
І от реал.люди, які в мирн.житті мірялись інстами, а у військ.стані почали хвалитись інвалідством -- запросто будуть придатні на ВЛК під час перекомісій.
І якщо жінок включать у військ.обов`язок, а фронт і надалі не перевищуватиме кількох сот.тисяч осіб -- то це неповних 1%. Або неповних 2%, якщо лише дорослих, (але не старих). З тенденцією на зниження % якщо це “столітня війна” і діти теж поступово входитимуть у ці %.
Стан наявних солдатів -- нічим не кращий, аніж у тилового народу. А враховуючи як багато хворих і/або поранених не звільняють, то у середньому військо слабше (значно!?) аніж середній тил...!
І я все ще сподіваюсь, що у владі є люди яким не байдуже майбутнє України, і вони нарешті ретельно візьмуться за створення якісних укріплень на фронті, й цим зможуть розвіяти страхи елоїв, й поступово перетворити їх на людей... І УБД буде не 2% (800тис?), а ростиме щомісяця і щороку. Хай навіть із скасуванням привілеїв, але якщо на Україну не соромно буде дивитись -- то воно ж того варте...