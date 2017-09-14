Додано: Вів 19 бер, 2024 20:29

ЛАД написав: О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли. О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли.

Якраз в цій маніпуляції і постає в повний ріст двуличність дейтройта...1 Так маленька людина на владу-впливає дуже мало , а почасти не впливає взагалі2 Навіть повне зібрання найменших людей-ніяк не вплине на владу...Тут все правильноале , як завжди наш теоретик забув інше3 Маленька людина на себе має БІЛЬШИЙ вплив ніж вплив на неї влади.4 Маленька людина може легко перетворитись в більшу по тій простій причині , що сили взаємодії - завжди однаковіДія рівна протидіїТомуЯкщо маленька людина не впливає на владу..то й влада НЕ впливає на маленьку людину.І якщо маленька людина по відношенню до себе знаходиться на порядки ближче ніж будь-хто інший - то і дія самої людини на себе - є максимально сильною і перевищуєБУДЬ-ЯКІ інші впливи.Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим.І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.