Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀 А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум… Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили
В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України...
Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?
Зменшенням клієнтів і не продовженням/не підписанням нових контрактів, занадто великі ризики, особливо почало валитися з початку року (і з чого б це так раптово почало зменшуватися четвертий-перший квартали? ). Замовники, власники та клієнти також читають новини з України, і чітко, цинічно рахують ризики. Хтось тут вже писав, що як тільки чують що люди працюють з України, відразу відмовляються, і це зрозуміло, не один ІТ бізнес не виживе при рандомному пропаданні співробітників/розробників. Так що зовсім скоро муха буде вільний для роботи у найбільшого роботодавця України. Правда держава втратить 4,5 млрд доларів, але то таке, крихти...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 19 бер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Есть маленькая проблема. Воюют реальные люди, а не "офіційні дані".
І от реал.люди, які в мирн.житті мірялись інстами, а у військ.стані почали хвалитись інвалідством -- запросто будуть придатні на ВЛК під час перекомісій.
І якщо жінок включать у військ.обов`язок, а фронт і надалі не перевищуватиме кількох сот.тисяч осіб -- то це неповних 1%. Або неповних 2%, якщо лише дорослих, (але не старих). З тенденцією на зниження % якщо це “столітня війна” і діти теж поступово входитимуть у ці %.
Стан наявних солдатів -- нічим не кращий, аніж у тилового народу. А враховуючи як багато хворих і/або поранених не звільняють, то у середньому військо слабше (значно!?) аніж середній тил...!
І я все ще сподіваюсь, що у владі є люди яким не байдуже майбутнє України, і вони нарешті ретельно візьмуться за створення якісних укріплень на фронті, й цим зможуть розвіяти страхи елоїв, й поступово перетворити їх на людей... І УБД буде не 2% (800тис?), а ростиме щомісяця і щороку. Хай навіть із скасуванням привілеїв, але якщо на Україну не соромно буде дивитись -- то воно ж того варте...
stm написав:Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
Не треба встрягати.... Там де 5%(третя група) ..то пропозиція зробити 5,1% Там де перша-друга група( тобто сталі платежі) - там +1,5% з МІНІМАЛКМ.... Правда цифри все одно не бються 1 млн підприємців*7000*1,5%*12 місяців=1,26 млрд грн/рік А заплановано - 44 млрд...але нашим гетьманцевим не звикати, вони вже за розтаможку щороку по 13-30 млрд грн/рік отримують....
ЛАД написав:О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли.
Якраз в цій маніпуляції і постає в повний ріст двуличність дейтройта... 1 Так маленька людина на владу-впливає дуже мало , а почасти не впливає взагалі 2 Навіть повне зібрання найменших людей-ніяк не вплине на владу... Тут все правильно але , як завжди наш теоретик забув інше 3 Маленька людина на себе має БІЛЬШИЙ вплив ніж вплив на неї влади. 4 Маленька людина може легко перетворитись в більшу по тій простій причині , що сили взаємодії - завжди однакові Дія рівна протидії Тому Якщо маленька людина не впливає на владу..то й влада НЕ впливає на маленьку людину. І якщо маленька людина по відношенню до себе знаходиться на порядки ближче ніж будь-хто інший - то і дія самої людини на себе - є максимально сильною і перевищуєБУДЬ-ЯКІ інші впливи.
Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим. І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.
budivelnik написав: Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим. І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.
Я думаю, все простіше ...
Оцей нарратив "маленька людина" - це щоб інші мовчали, поки вони кажуть своє "правільноє мненіє"
Вони зрозуміли, що совок повернувся. Бо вони його повернули через голосування
Голосували ж за Зеленського і під час голосування про "маленьку людину", яка нічого не може, не казали. Навпаки, вони проголосували і раділи, що можуть це зробити