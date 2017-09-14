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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7251725272537254
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:00

  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:02

  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

3 дні на місто
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:10

  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Відео з Житомира бачив? Зайдіть у Житомир.
Наберетесь. Там щодня знахідка, то патрони. то граната.

засідають комітетчики з приводу правок :

"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь.
"
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк

Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів загнаних в кут.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:40

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк

Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів загнаних в кут.



Число дезертиров за время с начала войны до Февральской революции, по данным Ставки, составило 195 тыс.[74]

В отчёте за январь 1917 года был приведён отрывок из солдатского письма, отражавший, по мнению военно-цензурной комиссии, типичное настроение солдат: «Мы здесь на фронте проливаем кровь, терпим разные лишения и кладём жизнь, а там на нашей крови… купцы-спекулянты строят своё благополучие и счастье»[75]. Генерал Брусилов А. А. отмечает, что он получал большое количество анонимных писем от солдат; часть этих писем заявляла, что войска устали, требуют мира, и в случае, если мира не будет, его убьют. Оставшиеся письма говорили, что, наоборот, если «изменница» императрица Александра Фёдоровна заключит мир, его тоже убьют. Иронизируя, генерал Брусилов замечает, что «для меня выбор был не особенно широк».

На заседании 30 июля 1915 года военный министр Поливанов А. А. отметил, что «деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры»[76]. Во время мобилизаций 1915 года отмечено 82 бунта, в ряде случаев мобилизованные требуют отправлять на фронт полицейских[26].

На заседании 4 (17) августа 1915 года министр внутренних дел князь Щербатов Н. Б. отмечает: «…Я должен отметить, что наборы с каждым разом проходят все хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Если станет известным, что призыв ратников II разряда производится без санкции Государственной думы, то боюсь, что при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идёт вовсю, располагая огромными средствами из каких-то источников», что морской министр Григорович И. К. комментирует словами: «Известно из каких — немецких»[77].

В общей сложности было сформировано 65 дивизий 4-й очереди численностью до 2 млн человек, состоявших из солдат старших возрастов (32—42 года), числившихся во втором разряде ополчения (ратники 2-го разряда). Эти части отличались самой низкой боеготовностью[87]. Основу армии начали составлять солдаты, прошедшие одно-двухмесячный курс обучения в запасной части, и офицеры военного времени, как правило — прошедшие ускоренное обучение в школе прапорщиков.
fox767676
 
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