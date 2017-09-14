Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк Це не один говорить.
Відео з Житомира бачив? Зайдіть у Житомир. Наберетесь. Там щодня знахідка, то патрони. то граната.
засідають комітетчики з приводу правок :
"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.
Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь. "
Banderlog написав:айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів загнаних в кут.
Число дезертиров за время с начала войны до Февральской революции, по данным Ставки, составило 195 тыс.[74]
В отчёте за январь 1917 года был приведён отрывок из солдатского письма, отражавший, по мнению военно-цензурной комиссии, типичное настроение солдат: «Мы здесь на фронте проливаем кровь, терпим разные лишения и кладём жизнь, а там на нашей крови… купцы-спекулянты строят своё благополучие и счастье»[75]. Генерал Брусилов А. А. отмечает, что он получал большое количество анонимных писем от солдат; часть этих писем заявляла, что войска устали, требуют мира, и в случае, если мира не будет, его убьют. Оставшиеся письма говорили, что, наоборот, если «изменница» императрица Александра Фёдоровна заключит мир, его тоже убьют. Иронизируя, генерал Брусилов замечает, что «для меня выбор был не особенно широк».
На заседании 30 июля 1915 года военный министр Поливанов А. А. отметил, что «деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры»[76]. Во время мобилизаций 1915 года отмечено 82 бунта, в ряде случаев мобилизованные требуют отправлять на фронт полицейских[26].
На заседании 4 (17) августа 1915 года министр внутренних дел князь Щербатов Н. Б. отмечает: «…Я должен отметить, что наборы с каждым разом проходят все хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Если станет известным, что призыв ратников II разряда производится без санкции Государственной думы, то боюсь, что при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идёт вовсю, располагая огромными средствами из каких-то источников», что морской министр Григорович И. К. комментирует словами: «Известно из каких — немецких»[77].
В общей сложности было сформировано 65 дивизий 4-й очереди численностью до 2 млн человек, состоявших из солдат старших возрастов (32—42 года), числившихся во втором разряде ополчения (ратники 2-го разряда). Эти части отличались самой низкой боеготовностью[87]. Основу армии начали составлять солдаты, прошедшие одно-двухмесячный курс обучения в запасной части, и офицеры военного времени, как правило — прошедшие ускоренное обучение в школе прапорщиков.
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк Це не один говорить.
Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
budivelnik написав: Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим. І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.
Я думаю, все простіше ...
Оцей нарратив "маленька людина" - це щоб інші мовчали, поки вони кажуть своє "правільноє мненіє"
Вони зрозуміли, що совок повернувся. Бо вони його повернули через голосування
Голосували ж за Зеленського і під час голосування про "маленьку людину", яка нічого не може, не казали. Навпаки, вони проголосували і раділи, що можуть це зробити
Які ж ви смішні у своїх вигадках. Ну хоч трошки напружуйтесь, щоб складніше було спростовувати їх.
Наратив "маленька людина" -- з чого почався? Звідки я його взяв? Да ось СТМ і почала таке формулювання: "
stm написав:) и только ЛАД уверен, что маленький человек ни на что не влияет, я же поклонник теории что взмах крыльев бабочки в Украине может приведёт к землетрясению в Африке )))
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк Це не один говорить.
Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку"
antey1969 написав:И как вишенка на торте сегодняшняя новость: на саммите ЕС не будут упоминать о планах Украины на членство в ЕС... ТА-ДАМ!!! чтобы не раздражать европейских фермеров... Что, серьезно?! Не знаю, какой намек может выглядеть еще яснее.