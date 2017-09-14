|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:05
flyman , то в підвалі нахалбуду.. ти все наплутав
А ухилянтів взводний переламає, обовʼязково.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11393
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:07
alex lem написав: Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2071
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:17
budivelnik написав: ЛАД написав:
О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли.
Якраз в цій маніпуляції і постає в повний ріст двуличність дейтройта...
1 Так маленька людина на владу-впливає дуже мало , а почасти не впливає взагалі
2 Навіть повне зібрання найменших людей-ніяк не вплине на владу...
Тут все правильно
але , як завжди наш теоретик забув інше
3 Маленька людина на себе має БІЛЬШИЙ вплив ніж вплив на неї влади.
4 Маленька людина може легко перетворитись в більшу по тій простій причині , що сили взаємодії - завжди однакові
Дія рівна протидії
Тому
Якщо маленька людина не впливає на владу..то й влада НЕ впливає на маленьку людину.
І якщо маленька людина по відношенню до себе знаходиться на порядки ближче ніж будь-хто інший - то і дія самої людини на себе - є максимально сильною і перевищуєБУДЬ-ЯКІ інші впливи.
Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим.
І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.
Ти ж, як завжди, прямо збрехав. І на цьому будуєш.
Наприклад, див. п.2. -- це ж брехня.
Бо Детройт не каже, що об'єднання маленьких людей ніяк не впливає на владу.
П.4 Про легке перетворення пересічного у велику людину -- маячня.
А висновок, що людина сама на себе діє найсильніше -- це Детройт ніколи не заперечував. Навпаки.
Але вказував, що проблема у бажанні людини інакше діяти на себе, чим він діє. Проблема у бажанні змінитися.
А от несильна дія зовні, наприклад, просто реклами, СМІ -- хоч і слаба, слабше, ніж самого на себе при наявності бажання в самого, але дає результат.
От кловун, вигадав оцю дурню "Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим."
Про для залишення у ЗСУ треба мати можливість роздавати копняки іншим.
Що ти несеш???!!!
А про психологічну травму в мене?
Ну що за овсім ідіотські єралашики в тебе пішли...
Не будуй на брехні, вигадках, дурницях та брєдє.
На цьому з тобою все.
Розклав тобі більш, ніж детально і чітко.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27878
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:26
Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Коли я з рік тому назад писав про "Траса 1" (їде автівка всл Південних через місто на бойове завдання і комплектується кого вхоплять в машину) -- відреагував тільки Бобуа))
Проблеми ідейців - проблеми індейців.
Бо в нас давно васал мого васала не мій васал...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27878
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:29
detroytred написав: Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Коли я з рік тому назад писав про "Траса 1" (їде автівка всл Південних через місто на бойове завдання і комплектується кого вхоплять в машину) -- відреагував тільки Бобуа))
Проблеми ідейців - проблеми індейців.
Бо в нас давно васал мого васала не мій васал...
тому що Бобуа в нас начитаний та надивлений біч всякої саєнс фікшен, решта малоосвічені робітники і селяни
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34295
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:38
Hotab написав:flyman
, то в підвалі нахалбуду.. ти все наплутав
А ухилянтів взводний переламає, обовʼязково.
Якщо буде:
- або система командирів (буде на рівні частини, війська);
- або взводний сам зробить собі мінікомпашку (але це загроза ротному... Мене колись отакий взводний хотів гамселити прямо в канцелярії роти через своїх взятих з собою з попереднього місця служби двох биків сержантів). В принципі, схема цілком робоча. І, якщо буде затребувана і не матиме протидії з боку начальників, то пошириться аж бігом. Впевнене імхо -- так і буде, якщо піде потік "ухилянтів". Бо варіант з системою командирів поки ніхто навіть і не збирається робити. А він до того ж і більш труднодосягаємий, на відміну від кримінального "взводний і Ко" (бо законно "ламати" треба і вміти, і час мати, і ресурси).
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 19 бер, 2024 22:50, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27878
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 22:42
Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Заодно советую захватить у стран нато оружие , которое нам не дают. Ну а чего 2 раза ходить? А там и кремль возьмёте. Их на рф несколько москва, казань, нижний новгород. Если бы люди не мечтали, они бы не изобрели колесо и велосипед.
flyman написав:
хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку
только жизнь почему то ломает хотаба. Никак квартиру не купит бедняжка. и на работу в Африку ездит, здесь его уже знают, поэтому не берут. Не рой другому яму... Нет, не слышали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 бер, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22520
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:00
vitaliiangel написав: Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Заодно советую захватить у стран нато оружие , которое нам не дают. Ну а чего 2 раза ходить? А там и кремль возьмёте. Их на рф несколько москва, казань, нижний новгород. Если бы люди не мечтали, они бы не изобрели колесо и велосипед.
flyman написав:
хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку
только жизнь почему то ломает хотаба. Никак квартиру не купит бедняжка. и на работу в Африку ездит, здесь его уже знают, поэтому не берут. Не рой другому яму...
уже не їздить, африканські бойові москіти переломали, збитий фумігатором льотчик
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34295
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:05
flyman написав:
уже не їздить, після того, як африканські бойові москіти переломали через фумігатор, тепер збитий комарами льотчик
в любом случае пожелаем ему добра и золотые зубы в 2 ряда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 бер, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22520
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:08
vitaliiangel написав: flyman написав:
уже не їздить, після того, як африканські бойові москіти переломали через фумігатор, тепер збитий комарами льотчик
в любом случае пожелаем ему добра .
і медельки на фінанс уа,
в мене золотих більше
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 бер, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34295
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|176272
|
|
|9
|13288
|
|
|6076
|584985
|
|