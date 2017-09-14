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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7253725472557256>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:05

flyman , то в підвалі нахалбуду.. ти все наплутав
А ухилянтів взводний переламає, обовʼязково.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:07

  alex lem написав:
  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.

як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:17

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли.
Якраз в цій маніпуляції і постає в повний ріст двуличність дейтройта...
1 Так маленька людина на владу-впливає дуже мало , а почасти не впливає взагалі
2 Навіть повне зібрання найменших людей-ніяк не вплине на владу...
Тут все правильно
але , як завжди наш теоретик забув інше
3 Маленька людина на себе має БІЛЬШИЙ вплив ніж вплив на неї влади.
4 Маленька людина може легко перетворитись в більшу по тій простій причині , що сили взаємодії - завжди однакові
Дія рівна протидії
Тому
Якщо маленька людина не впливає на владу..то й влада НЕ впливає на маленьку людину.
І якщо маленька людина по відношенню до себе знаходиться на порядки ближче ніж будь-хто інший - то і дія самої людини на себе - є максимально сильною і перевищуєБУДЬ-ЯКІ інші впливи.

Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим.
І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.

Ти ж, як завжди, прямо збрехав. І на цьому будуєш.
Наприклад, див. п.2. -- це ж брехня.
Бо Детройт не каже, що об'єднання маленьких людей ніяк не впливає на владу.

П.4 Про легке перетворення пересічного у велику людину -- маячня.

А висновок, що людина сама на себе діє найсильніше -- це Детройт ніколи не заперечував. Навпаки.
Але вказував, що проблема у бажанні людини інакше діяти на себе, чим він діє. Проблема у бажанні змінитися.

А от несильна дія зовні, наприклад, просто реклами, СМІ -- хоч і слаба, слабше, ніж самого на себе при наявності бажання в самого, але дає результат.

От кловун, вигадав оцю дурню "Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим."
Про для залишення у ЗСУ треба мати можливість роздавати копняки іншим.
Що ти несеш???!!!

А про психологічну травму в мене?
Ну що за овсім ідіотські єралашики в тебе пішли...
Не будуй на брехні, вигадках, дурницях та брєдє.

На цьому з тобою все.
Розклав тобі більш, ніж детально і чітко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:26

  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Коли я з рік тому назад писав про "Траса 1" (їде автівка всл Південних через місто на бойове завдання і комплектується кого вхоплять в машину) -- відреагував тільки Бобуа))

Проблеми ідейців - проблеми індейців.
Бо в нас давно васал мого васала не мій васал...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:29

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Коли я з рік тому назад писав про "Траса 1" (їде автівка всл Південних через місто на бойове завдання і комплектується кого вхоплять в машину) -- відреагував тільки Бобуа))

Проблеми ідейців - проблеми індейців.
Бо в нас давно васал мого васала не мій васал...

тому що Бобуа в нас начитаний та надивлений біч всякої саєнс фікшен, решта малоосвічені робітники і селяни
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:38

  Hotab написав:flyman , то в підвалі нахалбуду.. ти все наплутав
А ухилянтів взводний переламає, обовʼязково.

Якщо буде:
- або система командирів (буде на рівні частини, війська);
- або взводний сам зробить собі мінікомпашку (але це загроза ротному... Мене колись отакий взводний хотів гамселити прямо в канцелярії роти через своїх взятих з собою з попереднього місця служби двох биків сержантів). В принципі, схема цілком робоча. І, якщо буде затребувана і не матиме протидії з боку начальників, то пошириться аж бігом. Впевнене імхо -- так і буде, якщо піде потік "ухилянтів". Бо варіант з системою командирів поки ніхто навіть і не збирається робити. А він до того ж і більш труднодосягаємий, на відміну від кримінального "взводний і Ко" (бо законно "ламати" треба і вміти, і час мати, і ресурси).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 бер, 2024 22:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:42

  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Заодно советую захватить у стран нато оружие , которое нам не дают. Ну а чего 2 раза ходить? А там и кремль возьмёте. Их на рф несколько москва, казань, нижний новгород. Если бы люди не мечтали, они бы не изобрели колесо и велосипед.
  flyman написав:хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку
только жизнь почему то ломает хотаба. Никак квартиру не купит бедняжка. и на работу в Африку ездит, здесь его уже знают, поэтому не берут. Не рой другому яму... Нет, не слышали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 бер, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:00

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Заодно советую захватить у стран нато оружие , которое нам не дают. Ну а чего 2 раза ходить? А там и кремль возьмёте. Их на рф несколько москва, казань, нижний новгород. Если бы люди не мечтали, они бы не изобрели колесо и велосипед.
  flyman написав:хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку
только жизнь почему то ломает хотаба. Никак квартиру не купит бедняжка. и на работу в Африку ездит, здесь его уже знают, поэтому не берут. Не рой другому яму...

уже не їздить, африканські бойові москіти переломали, збитий фумігатором льотчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:05

  flyman написав:уже не їздить, після того, як африканські бойові москіти переломали через фумігатор, тепер збитий комарами льотчик
в любом случае пожелаем ему добра и золотые зубы в 2 ряда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 бер, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:08

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:уже не їздить, після того, як африканські бойові москіти переломали через фумігатор, тепер збитий комарами льотчик
в любом случае пожелаем ему добра .

і медельки на фінанс уа,
в мене золотих більше
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 бер, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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