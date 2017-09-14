Додано: Вів 19 бер, 2024 22:17

budivelnik написав: ЛАД написав: О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли. О влиянии маленького человека detroytred Вам ответил, но Вы почему-то не поняли. Якраз в цій маніпуляції і постає в повний ріст двуличність дейтройта...

1 Так маленька людина на владу-впливає дуже мало , а почасти не впливає взагалі

2 Навіть повне зібрання найменших людей-ніяк не вплине на владу...

Тут все правильно

але , як завжди наш теоретик забув інше

3 Маленька людина на себе має БІЛЬШИЙ вплив ніж вплив на неї влади.

4 Маленька людина може легко перетворитись в більшу по тій простій причині , що сили взаємодії - завжди однакові

Дія рівна протидії

Тому

Якщо маленька людина не впливає на владу..то й влада НЕ впливає на маленьку людину.

І якщо маленька людина по відношенню до себе знаходиться на порядки ближче ніж будь-хто інший - то і дія самої людини на себе - є максимально сильною і перевищуєБУДЬ-ЯКІ інші впливи.



Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим.

І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках. Якраз в цій маніпуляції і постає в повний ріст двуличність дейтройта...1 Так маленька людина на владу-впливає дуже мало , а почасти не впливає взагалі2 Навіть повне зібрання найменших людей-ніяк не вплине на владу...Тут все правильноале , як завжди наш теоретик забув інше3 Маленька людина на себе має БІЛЬШИЙ вплив ніж вплив на неї влади.4 Маленька людина може легко перетворитись в більшу по тій простій причині , що сили взаємодії - завжди однаковіДія рівна протидіїТомуЯкщо маленька людина не впливає на владу..то й влада НЕ впливає на маленьку людину.І якщо маленька людина по відношенню до себе знаходиться на порядки ближче ніж будь-хто інший - то і дія самої людини на себе - є максимально сильною і перевищуєБУДЬ-ЯКІ інші впливи.Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим.І це нанесло йому страшенну психологічну травму...яку він пробує заїсти дописами про все на цих сторінках.

Ти ж, як завжди, прямо збрехав. І на цьому будуєш.Наприклад, див. п.2. -- це ж брехня.Бо Детройт не каже, що об'єднання маленьких людей ніяк не впливає на владу.П.4 Про легке перетворення пересічного у велику людину -- маячня.А висновок, що людина сама на себе діє найсильніше -- це Детройт ніколи не заперечував. Навпаки.Але вказував, що проблема у бажанні людини інакше діяти на себе, чим він діє. Проблема у бажанні змінитися.А от несильна дія зовні, наприклад, просто реклами, СМІ -- хоч і слаба, слабше, ніж самого на себе при наявності бажання в самого, але дає результат.От кловун, вигадав оцю дурню "Тому дейтройт і отримав копняка з ЗСУ..бо не зміг вплинути на себе так щоб мати можливість роздавати копняки іншим."Про для залишення у ЗСУ треба мати можливість роздавати копняки іншим.Що ти несеш???!!!А про психологічну травму в мене?Ну що за овсім ідіотські єралашики в тебе пішли...Не будуй на брехні, вигадках, дурницях та брєдє.На цьому з тобою все.Розклав тобі більш, ніж детально і чітко.