|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:09
alex lem написав: Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
проти кого повернула зброю радянська армія після 2СВ? а там були й штрафбати, й мобілізація трошки жорсткіша, й одна гвинтівка на двох. армія такий механізм, який вміє ставити в рамки багатьох - що є, то є.
щоб повернути зброю, треба мати організаторів, а таких серед ухилянтів малувато буде. під час 1СВ більшовики непогану роботу провели, щоб розвалити армію
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5600
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:12
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів
загнаних в кут.
засмучу, але такі страсті лише на форумі. у житті, якщо спіймають, мовчки поїдуть на полігон. таке життя.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5600
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:13
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів загнаних в кут.
Фантазії сцикунів-ухилянтів такі кумедні )))
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:15
Goodman написав:
засідають комітетчики з приводу правок : "Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.
Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь.
"
Це і зараз так, тому не бреши, що лише з військовим квитком.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:16
flyman написав:
в мене золотих більше
золотых зубов как у акулы говоришь? Укусишь мало не покажется?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22520
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:18
Goodman написав:
засідають комітетчики з приводу правок :
"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина
, якому вручається повістка.
Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь.
"
все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5600
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:24
Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй.
"курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mimohod
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|176272
|
|
|9
|13288
|
|
|6076
|584990
|
|