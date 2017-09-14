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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7253725472557256
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:09

  alex lem написав:
  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.

Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.

проти кого повернула зброю радянська армія після 2СВ? а там були й штрафбати, й мобілізація трошки жорсткіша, й одна гвинтівка на двох. армія такий механізм, який вміє ставити в рамки багатьох - що є, то є.

щоб повернути зброю, треба мати організаторів, а таких серед ухилянтів малувато буде. під час 1СВ більшовики непогану роботу провели, щоб розвалити армію
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:12

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк

Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів загнаних в кут.

засмучу, але такі страсті лише на форумі. у житті, якщо спіймають, мовчки поїдуть на полігон. таке життя.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:13

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:айте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк

Нам точно потрібна громадянська війна? Не варто недооцінювати ухилянтів загнаних в кут.

Фантазії сцикунів-ухилянтів такі кумедні )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:15

  Goodman написав:засідають комітетчики з приводу правок :

"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь.
"

Це і зараз так, тому не бреши, що лише з військовим квитком.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:16

  flyman написав:в мене золотих більше
золотых зубов как у акулы говоришь? Укусишь мало не покажется?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:18

  Goodman написав:засідають комітетчики з приводу правок :

"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь.
"

все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй.
"курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."
Mimohod
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