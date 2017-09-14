Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк Це не один говорить.
Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
проти кого повернула зброю радянська армія після 2СВ? а там були й штрафбати, й мобілізація трошки жорсткіша, й одна гвинтівка на двох. армія такий механізм, який вміє ставити в рамки багатьох - що є, то є.
щоб повернути зброю, треба мати організаторів, а таких серед ухилянтів малувато буде. під час 1СВ більшовики непогану роботу провели, щоб розвалити армію
Goodman написав:засідають комітетчики з приводу правок :
"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.
Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь. "
Це і зараз так, тому не бреши, що лише з військовим квитком.
Goodman написав:засідають комітетчики з приводу правок :
"Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.
Той факт, що якісь хмирі лазять по містам у військовій формі зі зброєю, а з документів у них лише військовий квиток - окрема дічь. "
Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй. "курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."
Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть
Отож...
А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".
Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо. Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.
Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть
Отож...
А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".
Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо. Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.
Закон заперечення заперечення Дуже небезпечна штука Хто має розум, навіть з верблюжим бронюванням, навіть з закордону, навіть через океан забоїться перегинати турбопатріотичну палку Але вихід є
Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть
Отож...
А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".
Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо. Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.