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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 бер, 2024 00:01
vitaliiangel написав: flyman написав:
в мене золотих більше
золотых зубов как у акулы говоришь? Укусишь мало не покажется?
медальок на фінанс уа
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Додано: Сер 20 бер, 2024 00:02
flyman написав:
хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку"
ті хто прикрився системою і знає що його не бусифікують завжди готові інших ламать.
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mephala
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Додано: Сер 20 бер, 2024 00:27
Banderlog написав: mephala написав:
и на злобу дня
Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк
Це не один говорить.
Вопрос не кто что говорит (ну мало ли психов) - а почему государство допускает транслирование этого бреда в СМИ? Они что не понимают что от таких публичных речей есть конкретный вред стране? "Нам государство не надо мы сами себе наберем". Сами себе... Как тут не вспомнить классику
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