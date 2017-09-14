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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7254725572567257
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:01

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:в мене золотих більше
золотых зубов как у акулы говоришь? Укусишь мало не покажется?

медальок на фінанс уа
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:02

  flyman написав:хотаб писав, що лєгко "переломає через коліно" і буде "тушка для відсвічування в тєпліку"


ті хто прикрився системою і знає що його не бусифікують завжди готові інших ламать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:27

  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.


Вопрос не кто что говорит (ну мало ли психов) - а почему государство допускает транслирование этого бреда в СМИ? Они что не понимают что от таких публичных речей есть конкретный вред стране? "Нам государство не надо мы сами себе наберем". Сами себе... Как тут не вспомнить классику

katso
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  #<1 ... 7254725572567257
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