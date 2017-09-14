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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7254725572567257
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:33

  Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання

Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав.
Думаєш у цих 300 тис є мотивація ?
Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:37

  Mimohod написав:Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй.
"курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."

Розпитай знайомих з так званих днр і лнр як вони «браво розстрілювали заградотряди» і чи у них «сработало». :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:18

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання

Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав.
Думаєш у цих 300 тис є мотивація ?
Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".

Вот какая тебе в твоём Калгари разница сколько, кого, с каким паспортом и с какими пиZDюлинами мобилизируют и куда погонят?
барабашов
 
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