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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7254725572567257
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:33

  Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання

Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав.
Думаєш у цих 300 тис є мотивація ?
Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:37

  Mimohod написав:Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй.
"курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."

Розпитай знайомих з так званих днр і лнр як вони «браво розстрілювали заградотряди» і чи у них «сработало». :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:18

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання

Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав.
Думаєш у цих 300 тис є мотивація ?
Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".

Вот какая тебе в твоём Калгари разница сколько, кого, с каким паспортом и с какими пиZDюлинами мобилизируют и куда погонят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀
А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…
Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили :mrgreen:

В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України... :roll:

Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?

Сукупність всіх факторів:
- пів-року пограбування IT-ФОПів, і взагалі всіх єкспортерів курсом 29.25 при реальному понад 40. Так воно було направлено на всіх експортерів, але час коли його масшаби було дуже суттєво зменшено - досить одлозначно натякає на те, що Україна це "велика аграрна держава", а IT схоже зайве
- 99.5% заборона пересування для М18-60 (за винятком 0,44 % території світу) - зустрічав статистику щодо відряджень IT спеціалістів кількість яких в 2022 зменшилася в 12 разів в порівнянні навіть ковідним 2021, а це відповідно в 12 разів меньші можливості укладання нових контрактів та навчання/передачі знань необхідних для успішного старту нових проєктів
- мобілізація - на рівні проєкту над яким я працював до війни (~150 колег, включаючи Ж, батьків 3х дітей, джунів 25-, ...) вже мобілізовано 12, в моїй команді - так взагалі 2 із 5-ти М. На рівні IT індустрії в цілому по моїх оцінках десь 10-12%. І цілком очевидне бажання влади мобілізувати ще принаймі 50% із тих що продовжують працювати знаходячись в Україні.
- заборона вільного користування чесно заробленими та оподаткованими коштами (за винятком менш ніж 0.01% світового ринку) - ще один прозорий натяк на те, що висококваліфіковані спеціалісти які продають свої послуги/робочий час час на глобальному ринку тут не потрібні
- міграція - майже всі колеги та знайомі яким вдалося виїхати, вже принаймі рік-півтора співпрацюють з місцевими (а не Українськими) посередниками, значна частина взагалі змінила проєкти та клієнтів - відповідно "посадки в десятки відсотків в квартал" це тільки видима частина айсберга та благодійність
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:33

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть :lol:

Отож...

А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".

Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо.
Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.

Але!:
*Журнал Forbes назвав найпопулярнішу пісню за всю історію музики. Нею стала композиція під назвою "Don't Stop Believin" американського рок-гурту "Journey", яка була випущена ще у 1981 році. *
https://www.unian.ua/lite/music/stalo-v ... 78160.html

посієш вітер пожнеш бурю

Бывает смерчик и похуже бури
Сейчас инвалидам микрорайонами по 50/100грн на протезы бионические собирают вместо рошенки детям по акции к празднику, а могут начать калек просто хОром бить, как уполовиненных врачами ветеранов штурмов Берлина, Киева и Калининграда ногами херачили в пивных в конце 40х в ответ на просьбу "налей мне с..ка, я за тебя гада кровь проливал...".
Бандерлогу - бригада в поиске добровольных рекрутов в плотной городской застройке с какими потерями будет согласна? От множественных ножевых, от ЧМТ случайных, наконец от того, что "ташанчики" пальчики будут в подвальчике по одному удалять "охотнику за мясом" чтоб пинкод карточки с балансом лям с лихуем узнать? Или перед добровольным набором в ТЦ там или на базаре сперва будет плотный огонь из автоматического по ногам и выше голов чтоб рекруты не разбежались?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 03:39

барабашов ,
пинкод карточки с балансом лям с лихуем узнать?


Тебя по ночам кто-то поит , что ты потом прилазишь эту чушь писать?
«Ліміт в ПБ по 20 тис грн за раз не частіше що3 години , максимум 100 т грн на добу».


И да, какая тебе разница, тебе из Калгари или Ванкувера пишут, если по делу. Сотни тысяч мяса из ДНР-ЛНР уже воюют против украинцев… Что тебе из этого непонятно, будущий первый номер расчета ПКВ ополчения ДНР (Днепр).
Думаешь к семье в Мюнхен на пособие выпустят? Нет.
А что это ты за нахрюки о том, что ветеранов будут бить в пивных, задвигаешь? Ты что ли будешь бить, стоявший в очереди за водкой в перестройку в 12 лет?? Будешь как мыша сидеть, точно так же как «шахтеры» сглотнули в дыныре , как их раком кадырки поставили и отправили в первых шеренгах брать Авдеевну.
Смотрю каминг-аут твой все круче..
Hotab
 
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