Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк. яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання
Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав. Думаєш у цих 300 тис є мотивація ? Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".
Mimohod написав:Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй. "курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."
Розпитай знайомих з так званих днр і лнр як вони «браво розстрілювали заградотряди» і чи у них «сработало».
Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк. яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання
Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав. Думаєш у цих 300 тис є мотивація ? Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".
Вот какая тебе в твоём Калгари разница сколько, кого, с каким паспортом и с какими пиZDюлинами мобилизируют и куда погонят?
Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀 А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум… Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили
В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України...
Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?
Сукупність всіх факторів: - пів-року пограбування IT-ФОПів, і взагалі всіх єкспортерів курсом 29.25 при реальному понад 40. Так воно було направлено на всіх експортерів, але час коли його масшаби було дуже суттєво зменшено - досить одлозначно натякає на те, що Україна це "велика аграрна держава", а IT схоже зайве - 99.5% заборона пересування для М18-60 (за винятком 0,44 % території світу) - зустрічав статистику щодо відряджень IT спеціалістів кількість яких в 2022 зменшилася в 12 разів в порівнянні навіть ковідним 2021, а це відповідно в 12 разів меньші можливості укладання нових контрактів та навчання/передачі знань необхідних для успішного старту нових проєктів - мобілізація - на рівні проєкту над яким я працював до війни (~150 колег, включаючи Ж, батьків 3х дітей, джунів 25-, ...) вже мобілізовано 12, в моїй команді - так взагалі 2 із 5-ти М. На рівні IT індустрії в цілому по моїх оцінках десь 10-12%. І цілком очевидне бажання влади мобілізувати ще принаймі 50% із тих що продовжують працювати знаходячись в Україні. - заборона вільного користування чесно заробленими та оподаткованими коштами (за винятком менш ніж 0.01% світового ринку) - ще один прозорий натяк на те, що висококваліфіковані спеціалісти які продають свої послуги/робочий час час на глобальному ринку тут не потрібні - міграція - майже всі колеги та знайомі яким вдалося виїхати, вже принаймі рік-півтора співпрацюють з місцевими (а не Українськими) посередниками, значна частина взагалі змінила проєкти та клієнтів - відповідно "посадки в десятки відсотків в квартал" це тільки видима частина айсберга та благодійність
Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть
Отож...
А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".
Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо. Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.
Бывает смерчик и похуже бури Сейчас инвалидам микрорайонами по 50/100грн на протезы бионические собирают вместо рошенки детям по акции к празднику, а могут начать калек просто хОром бить, как уполовиненных врачами ветеранов штурмов Берлина, Киева и Калининграда ногами херачили в пивных в конце 40х в ответ на просьбу "налей мне с..ка, я за тебя гада кровь проливал...". Бандерлогу - бригада в поиске добровольных рекрутов в плотной городской застройке с какими потерями будет согласна? От множественных ножевых, от ЧМТ случайных, наконец от того, что "ташанчики" пальчики будут в подвальчике по одному удалять "охотнику за мясом" чтоб пинкод карточки с балансом лям с лихуем узнать? Или перед добровольным набором в ТЦ там или на базаре сперва будет плотный огонь из автоматического по ногам и выше голов чтоб рекруты не разбежались?
Тебя по ночам кто-то поит , что ты потом прилазишь эту чушь писать? «Ліміт в ПБ по 20 тис грн за раз не частіше що3 години , максимум 100 т грн на добу».
И да, какая тебе разница, тебе из Калгари или Ванкувера пишут, если по делу. Сотни тысяч мяса из ДНР-ЛНР уже воюют против украинцев… Что тебе из этого непонятно, будущий первый номер расчета ПКВ ополчения ДНР (Днепр). Думаешь к семье в Мюнхен на пособие выпустят? Нет. А что это ты за нахрюки о том, что ветеранов будут бить в пивных, задвигаешь? Ты что ли будешь бить, стоявший в очереди за водкой в перестройку в 12 лет??
бригада в поиске добровольных рекрутов в плотной городской застройке с какими потерями будет согласна? От множественных ножевых, от ЧМТ случайных, наконец от того, что "ташанчики" пальчики будут в подвальчике по одному удалят
Будешь как мыша сидеть, точно так же как «грозные суровые шахтеры» сглотнули в дыныре , как их раком кадырки поставили и отправили в первых шеренгах брать Авдеевку. Ты много знаешь взятых рашистами городов, где кто-то из мирных «ножевыми» что-то сделал вошедшей армии?? Мелитополь, Бердянск, Херсон?? А что в маленьких городках и селах, ты в курсе? Ты еще веришь в свои детские фантазии, что кто-то будет стрелять из окна в чела в форме (любой) с калашом или по ночам ловить? Ты по ночам будешь молиться, чтобы приехавшая под окна машина была не по твою забницу, и не по твой палец ради узнать не пин-код, а место твоей долларовой кирпичины. Ты еще не все понял по оккупированным городам? Смотрю каминг-аут твой все круче..Уже вербально геройствуешь против тех, кто твой полсталетний зад на фронте защищает..
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 бер, 2024 04:24, всього редагувалось 3 разів.
барабашов написав:Бандерлогу - бригада в поиске добровольных рекрутов в плотной городской застройке с какими потерями будет согласна? От множественных ножевых, от ЧМТ случайных, наконец от того, что "ташанчики" пальчики будут в подвальчике по одному удалять "охотнику за мясом" чтоб пинкод карточки с балансом лям с лихуем узнать? Или перед добровольным набором в ТЦ там или на базаре сперва будет плотный огонь из автоматического по ногам и выше голов чтоб рекруты не разбежались?
В так званих лнр і днр які втрати були в таких бригадах ? Нуль. Отож.
Hotab Сел в вертулёт 20тонн гексогена в салон И вперёд с повязкой самурая на Донецк или Марик Низенько-низенько на важный и набитый руцкими объект А так тут ты просто песдобол Пожтому просто идинах####й
барабашов написав:Hotab Сел в вертулёт 20тонн гексогена в салон И вперёд с повязкой самурая на Донецк или Марик Низенько-низенько на важный и набитый руцкими объект А так тут ты просто песдобол Пожтому просто идинах####й
Хорош носить сюда свою ночную тупую рыготину. Нет духу ни дня повоевать (что впрочем почти природно) , просто заткнись. И максимально плати тем, кто пока не пускает в твой Днепр тех, кто мечтает поюзать твою заначку для сытой старости.
барабашов написав: А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".
Сейчас инвалидам микрорайонами по 50/100грн на протезы бионические собирают вместо рошенки детям по акции к празднику, а могут начать калек просто хОром бить, как уполовиненных врачами ветеранов штурмов Берлина, Киева и Калининграда ногами херачили в пивных в конце 40х в ответ на просьбу "налей мне с..ка, я за тебя
Ви не розумієте шо таке армія. Плотна чи не плотна застройка не особо змінить ситуацію . Думаю главний ризик це те що розбіжиться трохи військовослужбовців, ну і шо армія не втримається в рамках, тим більше якщо рамки будуть чисто условні. Щодо якості то да , но і зараз ті кого набирають не особо мотивовані. Ще раз це не для ротацій це потрібно а щоб підтримувати положення фронту. влада з мобілізацією і законами для неї явно не справляється. Не скажу що так воно буде, кажу настрої такі є. І ще. Я роумію що Вам хочеться відгородитись од армії, тут професіонали а там цивільні і зними жорстко нізя бо айяяй... тіки тут також цивільні, кадрових в армії в пропорції мало, серед молодших командирів або вчорашні випускники по ускореному курсу або мобілізовані піджаки. Щодо солдатів то середній вік десь 44 здебільшого селяни. Служили строчку років 25 тому. А те що таку розмову допускають це бажання влади зняти з себе відповідальність і перекласти її на армію.