RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7255725672577258
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 05:57

  Hotab написав:
  барабашов написав:Hotab
Сел в вертулёт
20тонн гексогена в салон
И вперёд с повязкой самурая на Донецк или Марик
Низенько-низенько на важный и набитый руцкими объект
А так тут ты просто песдобол
Пожтому просто идинах####й

Хорош носить сюда свою ночную тупую рыготину. Нет духу ни дня повоевать (что впрочем почти природно) , просто заткнись. И максимально плати тем, кто пока не пускает в твой Днепр тех, кто мечтает поюзать твою заначку для сытой старости.

Тебе хартумский мандинго аналом без твоего согласия заплатит
Заначки он считает
барабашов
 
Повідомлень: 4005
З нами з: 16.06.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 06:00

барабашов ,

Заначки он считает

Ну ты что-то там всю ночь хрюкал про пальцы воинов ЗСУ и пинкоды от их карт..
Еще твои не все пересчитал. С утра паяльник куплю и досчитаю.. С аналом, говоришь, искать? Хорошая идея, шалун с горячим паяльником.
Hotab
 
Повідомлень: 11396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 06:07

  Banderlog написав:
  барабашов написав:
А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".


Сейчас инвалидам микрорайонами по 50/100грн на протезы бионические собирают вместо рошенки детям по акции к празднику, а могут начать калек просто хОром бить, как уполовиненных врачами ветеранов штурмов Берлина, Киева и Калининграда ногами херачили в пивных в конце 40х в ответ на просьбу "налей мне с..ка, я за тебя

Ви не розумієте шо таке армія. Плотна чи не плотна застройка не особо змінить ситуацію .
Думаю главний ризик це те що розбіжиться трохи військовослужбовців, ну і шо армія не втримається в рамках, тим більше якщо рамки будуть чисто условні. Щодо якості то да , но і зараз ті кого набирають не особо мотивовані.
Ще раз це не для ротацій це потрібно а щоб підтримувати положення фронту. влада з мобілізацією і законами для неї явно не справляється.
Не скажу що так воно буде, кажу настрої такі є.
І ще. Я роумію що Вам хочеться відгородитись од армії, тут професіонали а там цивільні і зними жорстко нізя бо айяяй...
тіки тут також цивільні, кадрових в армії в пропорції мало, серед молодших командирів або вчорашні випускники по ускореному курсу або мобілізовані піджаки.
Щодо солдатів то середній вік десь 44 здебільшого селяни. Служили строчку років 25 тому.
А те що таку розмову допускають це бажання влади зняти з себе відповідальність і перекласти її на армію.

Все добре розумію про втому і про вражаючий контраст між подвалом із мишами та «Велюром» із суботнім променадом по «Оушен-плазі»
Вам підказати як до столиці швидко доїхати?
барабашов
 
Повідомлень: 4005
З нами з: 16.06.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7255725672577258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 176429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 13608
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 585761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1218)
20.03.2024 04:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.