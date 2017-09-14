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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 бер, 2024 05:57
Hotab написав: барабашов написав:Hotab
Сел в вертулёт
20тонн гексогена в салон
И вперёд с повязкой самурая на Донецк или Марик
Низенько-низенько на важный и набитый руцкими объект
А так тут ты просто песдобол
Пожтому просто идинах####й
Хорош носить сюда свою ночную тупую рыготину. Нет духу ни дня повоевать (что впрочем почти природно) , просто заткнись. И максимально плати тем, кто пока не пускает в твой Днепр тех, кто мечтает поюзать твою заначку для сытой старости.
Тебе хартумский мандинго аналом без твоего согласия заплатит
Заначки он считает
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Додано: Сер 20 бер, 2024 06:00
барабашов
,
Заначки он считает
Ну ты что-то там всю ночь хрюкал про пальцы воинов ЗСУ и пинкоды от их карт..
Еще твои не все пересчитал. С утра паяльник куплю и досчитаю.. С аналом, говоришь, искать? Хорошая идея, шалун с горячим паяльником.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 06:07
Banderlog написав: барабашов написав:
А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".
Сейчас инвалидам микрорайонами по 50/100грн на протезы бионические собирают вместо рошенки детям по акции к празднику, а могут начать калек просто хОром бить, как уполовиненных врачами ветеранов штурмов Берлина, Киева и Калининграда ногами херачили в пивных в конце 40х в ответ на просьбу "налей мне с..ка, я за тебя
Ви не розумієте шо таке армія. Плотна чи не плотна застройка не особо змінить ситуацію .
Думаю главний ризик це те що розбіжиться трохи військовослужбовців, ну і шо армія не втримається в рамках, тим більше якщо рамки будуть чисто условні. Щодо якості то да , но і зараз ті кого набирають не особо мотивовані.
Ще раз це не для ротацій це потрібно а щоб підтримувати положення фронту. влада з мобілізацією і законами для неї явно не справляється.
Не скажу що так воно буде, кажу настрої такі є.
І ще. Я роумію що Вам хочеться відгородитись од армії, тут професіонали а там цивільні і зними жорстко нізя бо айяяй...
тіки тут також цивільні, кадрових в армії в пропорції мало, серед молодших командирів або вчорашні випускники по ускореному курсу або мобілізовані піджаки.
Щодо солдатів то середній вік десь 44 здебільшого селяни. Служили строчку років 25 тому.
А те що таку розмову допускають це бажання влади зняти з себе відповідальність і перекласти її на армію.
Все добре розумію про втому і про вражаючий контраст між подвалом із мишами та «Велюром» із суботнім променадом по «Оушен-плазі»
Вам підказати як до столиці швидко доїхати?
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