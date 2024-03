Додано: Сер 20 бер, 2024 02:29

ЛАД написав: _Mykola_ написав: Hotab написав: Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀

А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…

Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀

А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…

Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили

В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України...

Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?

Сукупність всіх факторів:- пів-року пограбування IT-ФОПів, і взагалі всіх єкспортерів курсом 29.25 при реальному понад 40. Так воно було направлено на всіх експортерів, але час коли його масшаби було дуже суттєво зменшено - досить одлозначно натякає на те, що Україна це "велика аграрна держава", а IT схоже зайве- 99.5% заборона пересування для М18-60 (за винятком 0,44 % території світу) - зустрічав статистику щодо відряджень IT спеціалістів кількість яких в 2022 зменшилася в 12 разів в порівнянні навіть ковідним 2021, а це відповідно в 12 разів меньші можливості укладання нових контрактів та навчання/передачі знань необхідних для успішного старту нових проєктів- мобілізація - на рівні проєкту над яким я працював до війни (~150 колег, включаючи Ж, батьків 3х дітей, джунів 25-, ...) вже мобілізовано 12, в моїй команді - так взагалі 2 із 5-ти М. На рівні IT індустрії в цілому по моїх оцінках десь 10-12%. І цілком очевидне бажання влади мобілізувати ще принаймі 50% із тих що продовжують працювати знаходячись в Україні.- заборона вільного користування чесно заробленими та оподаткованими коштами (за винятком менш ніж 0.01% світового ринку) - ще один прозорий натяк на те, що висококваліфіковані спеціалісти які продають свої послуги/робочий час час на глобальному ринку тут не потрібні- міграція - майже всі колеги та знайомі яким вдалося виїхати, вже принаймі рік-півтора співпрацюють з місцевими (а не Українськими) посередниками, значна частина взагалі змінила проєкти та клієнтів - відповідно "посадки в десятки відсотків в квартал" це тільки видима частина айсберга та благодійність