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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7254725572567257>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй.
"курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:26

  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть :lol:

Отож...

А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".

Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо.
Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.

Але!:
*Журнал Forbes назвав найпопулярнішу пісню за всю історію музики. Нею стала композиція під назвою "Don't Stop Believin" американського рок-гурту "Journey", яка була випущена ще у 1981 році. *
https://www.unian.ua/lite/music/stalo-v ... 78160.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:37

  detroytred написав:
  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть :lol:

Отож...

А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".

Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо.
Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.


Закон заперечення заперечення
Дуже небезпечна штука
Хто має розум, навіть з верблюжим бронюванням, навіть з закордону, навіть через океан забоїться перегинати турбопатріотичну палку
Але вихід є
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:50

  detroytred написав:
  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть :lol:

Отож...

А потім буде вже класичне "нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели".

Спіраль штука така, що їй тільки дай почати розкручуватися. Питання тільки до якого рівня дійдемо.
Починається все завжди красиво, але боротьба за виживання штука така, що не знає меж. Чим довше, тим все далі і далі.

Але!:
*Журнал Forbes назвав найпопулярнішу пісню за всю історію музики. Нею стала композиція під назвою "Don't Stop Believin" американського рок-гурту "Journey", яка була випущена ще у 1981 році. *
https://www.unian.ua/lite/music/stalo-v ... 78160.html

посієш вітер пожнеш бурю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:27

  Banderlog написав:
  mephala написав:и на злобу дня

Ця мисль тут літає в повітрі- дайте бригаді дозвіл зайти в велике місто й ми самі собі наберем , без тцк :lol:
Це не один говорить.


Вопрос не кто что говорит (ну мало ли психов) - а почему государство допускает транслирование этого бреда в СМИ? Они что не понимают что от таких публичных речей есть конкретный вред стране? "Нам государство не надо мы сами себе наберем". Сами себе... Как тут не вспомнить классику

katso
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:33

  Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання

Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав.
Думаєш у цих 300 тис є мотивація ?
Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 01:37

  Mimohod написав:Отож! В воздухе витает идея заградотрядов... хотя не сработает пожалуй.
"курьер из Военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало… Это был конец. Это был конец войне."

Розпитай знайомих з так званих днр і лнр як вони «браво розстрілювали заградотряди» і чи у них «сработало». :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀
А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…
Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили :mrgreen:

В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України... :roll:

Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?

Сукупність всіх факторів:
- пів-року пограбування IT-ФОПів, і взагалі всіх єкспортерів курсом 29.25 при реальному понад 40. Так воно було направлено на всіх експортерів, але час коли його масшаби було дуже суттєво зменшено - досить одлозначно натякає на те, що Україна це "велика аграрна держава", а IT схоже зайве
- 99.5% заборона пересування для М18-60 (за винятком 0,44 % території світу) - зустрічав статистику щодо відряджень IT спеціалістів кількість яких в 2022 зменшилася в 12 разів в порівнянні навіть ковідним 2021, а це відповідно в 12 разів меньші можливості укладання нових контрактів та навчання/передачі знань необхідних для успішного старту нових проєктів
- мобілізація - на рівні проєкту над яким я працював до війни (~150 колег, включаючи Ж, батьків 3х дітей, джунів 25-, ...) вже мобілізовано 12, в моїй команді - так взагалі 2 із 5-ти М. На рівні IT індустрії в цілому по моїх оцінках десь 10-12%. І цілком очевидне бажання влади мобілізувати ще принаймі 50% із тих що продовжують працювати знаходячись в Україні.
- заборона вільного користування чесно заробленими та оподаткованими коштами (за винятком менш ніж 0.01% світового ринку) - ще один прозорий натяк на те, що висококваліфіковані спеціалісти які продають свої послуги/робочий час час на глобальному ринку тут не потрібні
- міграція - майже всі колеги та знайомі яким вдалося виїхати, вже принаймі рік-півтора співпрацюють з місцевими (а не Українськими) посередниками, значна частина взагалі змінила проєкти та клієнтів - відповідно "посадки в десятки відсотків в квартал" це тільки видима частина айсберга та благодійність
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 04:41

барабашов
Ви не розумієте шо таке армія. Плотна чи не плотна застройка не особо змінить ситуацію .
Думаю главний ризик це те що розбіжиться трохи військовослужбовців, ну і шо армія не втримається в рамках, тим більше якщо рамки будуть чисто условні. Щодо якості то да , но і зараз ті кого набирають не особо мотивовані.
Ще раз це не для ротацій це потрібно а щоб підтримувати положення фронту. влада з мобілізацією і законами для неї явно не справляється.
Не скажу що так воно буде, кажу настрої такі є.
І ще. Я роумію що Вам хочеться відгородитись од армії, тут професіонали а там цивільні і зними жорстко нізя бо айяяй...
тіки тут також цивільні, кадрових в армії в пропорції мало, серед молодших командирів або вчорашні випускники по ускореному курсу або мобілізовані піджаки.
Щодо солдатів то середній вік десь 44 здебільшого селяни. Служили строчку років 25 тому.
А те що таку розмову допускають це бажання влади зняти з себе відповідальність і перекласти її на армію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме :) я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов :)

Тонко, але занадто тонко для для пенса-солдафона, воно ж не зрозуміє, що тут не його улюблені одноглазіки-вконтактє :(
Василь-Рівне
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