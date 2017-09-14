Путин потребовал искоренить «дурь и несправедливость» в жизни россиян
Российские власти не могут «почивать на лаврах» после проведения президентских выборов, поскольку в жизни россиян остается еще много «дури и несправедливости», с которыми нужно бороться, заявил президент РФ Владимир Путин. «У нас еще — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что все это прошло, теперь рассядемся, как обычно, и будем функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание», — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
Это так для понимания адекватности. Интересно себя он относит больше к дури или скорее к несправедливости.
pesikot написав:
vitaliiangel написав:
По моим данным война в этом году закончится. Западные войска войдут в Украину и вздручат Россию вот так, - Гордон
Тем временем, директор внешней разведки РФ заявил, что Франция готовит первый контингент для отправки в Украину - около 2000 военных. https://t.me/c/1248149892/50555
Такой взрослый, а в сказки веришь
никак не поймёшь, что можно цитировать не разделяя точку зрения источника. Иногда для юмора, но чаще для создания спорной ситуации. Потому что надоело 3 дня читать срач кто больше виноват ПАП или ВАЗ и про законы гравитации.
З висловлювань самих всл у ЗМІ, а також експертів три складові, завдяки яким вдається протистояти масовішому потужному ворогу: 1. Вища мотивація 2. Вищий професіоналізм 3. Більш сучасна зброя
Якщо понижувати-понижуються рівні всіх складових або окремих з них, то що? Навпаки, для перемоги необхідно рівні цих складових тільки підвищувати. А ще додавати зміни у військовій організації (рік тому на необхідності цього елементу наголосив Муженко).
stm написав:но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов
Тонко, але занадто тонко для для пенса-солдафона, воно ж не зрозуміє, що тут не його улюблені одноглазіки-вконтактє
Знов будуєш на брехні. Уявляєш, я жодного разу не був, не заглядав в оте "вконтактє".
Це тобі мабуть перебування в улюбленому з улюбленими "вконтактє" завадило реалізувати твої добровольчі військові наміри. Замінив на відкриття другого бізнесу.
Спробуй на фактах... А не чіпляти свій одяг на інших. Ти б краще запитав в отої обличительницы СТМ, нехай все ж таки скаже, що хтось робить на форумі. А там може і буде змога об'єктивно перевірити. Звісно ж через 5к. Побачимо впевненість.
detroytred Лайно, лайно, лайно в голові, в роті, на язиці, тони флуду та офтопу, я вже починаю переживати за ваш психічний стан. Може все таки напружите оту єдину мозкову звивину що залишилась від носіння фуражки і почитаєте правила форуму? Га?