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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72547255725672577258>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀
А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…
Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили :mrgreen:

В ДіюСіті більшість "галер" перейдуть до кінця року, якщо, звісно, виживуть з глісадою посадки в десятки відсотків в квартал та зменшенням клієнтів і відповідно співробітників з України... :roll:

Глиссада объясняется зменшенням клієнтів или выездом за границу сотрудников?

Сукупність всіх факторів:
- пів-року пограбування IT-ФОПів, і взагалі всіх єкспортерів курсом 29.25 при реальному понад 40. Так воно було направлено на всіх експортерів, але час коли його масшаби було дуже суттєво зменшено - досить одлозначно натякає на те, що Україна це "велика аграрна держава", а IT схоже зайве
- 99.5% заборона пересування для М18-60 (за винятком 0,44 % території світу) - зустрічав статистику щодо відряджень IT спеціалістів кількість яких в 2022 зменшилася в 12 разів в порівнянні навіть ковідним 2021, а це відповідно в 12 разів меньші можливості укладання нових контрактів та навчання/передачі знань необхідних для успішного старту нових проєктів
- мобілізація - на рівні проєкту над яким я працював до війни (~150 колег, включаючи Ж, батьків 3х дітей, джунів 25-, ...) вже мобілізовано 12, в моїй команді - так взагалі 2 із 5-ти М. На рівні IT індустрії в цілому по моїх оцінках десь 10-12%. І цілком очевидне бажання влади мобілізувати ще принаймі 50% із тих що продовжують працювати знаходячись в Україні.
- заборона вільного користування чесно заробленими та оподаткованими коштами (за винятком менш ніж 0.01% світового ринку) - ще один прозорий натяк на те, що висококваліфіковані спеціалісти які продають свої послуги/робочий час час на глобальному ринку тут не потрібні
- міграція - майже всі колеги та знайомі яким вдалося виїхати, вже принаймі рік-півтора співпрацюють з місцевими (а не Українськими) посередниками, значна частина взагалі змінила проєкти та клієнтів - відповідно "посадки в десятки відсотків в квартал" це тільки видима частина айсберга та благодійність
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 04:41

барабашов
Ви не розумієте шо таке армія. Плотна чи не плотна застройка не особо змінить ситуацію .
Думаю главний ризик це те що розбіжиться трохи військовослужбовців, ну і шо армія не втримається в рамках, тим більше якщо рамки будуть чисто условні. Щодо якості то да , но і зараз ті кого набирають не особо мотивовані.
Ще раз це не для ротацій це потрібно а щоб підтримувати положення фронту. влада з мобілізацією і законами для неї явно не справляється.
Не скажу що так воно буде, кажу настрої такі є.
І ще. Я роумію що Вам хочеться відгородитись од армії, тут професіонали а там цивільні і зними жорстко нізя бо айяяй...
тіки тут також цивільні, кадрових в армії в пропорції мало, серед молодших командирів або вчорашні випускники по ускореному курсу або мобілізовані піджаки.
Щодо солдатів то середній вік десь 44 здебільшого селяни. Служили строчку років 25 тому.
А те що таку розмову допускають це бажання влади зняти з себе відповідальність і перекласти її на армію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме :) я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов :)

Тонко, але занадто тонко для для пенса-солдафона, воно ж не зрозуміє, що тут не його улюблені одноглазіки-вконтактє :(
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:00

Путин потребовал искоренить «дурь и несправедливость» в жизни россиян

Российские власти не могут «почивать на лаврах» после проведения президентских выборов, поскольку в жизни россиян остается еще много «дури и несправедливости», с которыми нужно бороться, заявил президент РФ Владимир Путин. «У нас еще — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что все это прошло, теперь рассядемся, как обычно, и будем функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание», — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.



Это так для понимания адекватности. Интересно себя он относит больше к дури или скорее к несправедливости.
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
По моим данным война в этом году закончится. Западные войска войдут в Украину и вздручат Россию вот так, - Гордон

Тем временем, директор внешней разведки РФ заявил, что Франция готовит первый контингент для отправки в Украину - около 2000 военных.
https://t.me/c/1248149892/50555


Такой взрослый, а в сказки веришь

никак не поймёшь, что можно цитировать не разделяя точку зрения источника. Иногда для юмора, но чаще для создания спорной ситуации. Потому что надоело 3 дня читать срач кто больше виноват ПАП или ВАЗ и про законы гравитации.
vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:08

З висловлювань самих всл у ЗМІ, а також експертів три складові, завдяки яким вдається протистояти масовішому потужному ворогу:
1. Вища мотивація
2. Вищий професіоналізм
3. Більш сучасна зброя

Якщо понижувати-понижуються рівні всіх складових або окремих з них, то що?
Навпаки, для перемоги необхідно рівні цих складових тільки підвищувати.
А ще додавати зміни у військовій організації (рік тому на необхідності цього елементу наголосив Муженко).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:15

  Василь-Рівне написав:
  stm написав:но абсолютно (знов смайли червоний) не видите что он делает на форуме :) я лишь стала им, абсолютная истинна вызывает мои сомнения с 25 миллионами наводящих вопросов :)

Тонко, але занадто тонко для для пенса-солдафона, воно ж не зрозуміє, що тут не його улюблені одноглазіки-вконтактє :(

Знов будуєш на брехні.
Уявляєш, я жодного разу не був, не заглядав в оте "вконтактє".

Це тобі мабуть перебування в улюбленому з улюбленими "вконтактє" завадило реалізувати твої добровольчі військові наміри. Замінив на відкриття другого бізнесу.

Спробуй на фактах...
А не чіпляти свій одяг на інших.
Ти б краще запитав в отої обличительницы СТМ, нехай все ж таки скаже, що хтось робить на форумі. А там може і буде змога об'єктивно перевірити. Звісно ж через 5к. Побачимо впевненість.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мільйон дронів у російському Іжевську.

Повідомляється, що одна з компаній ворога - "Іжевські безпілотні системи" - збільшить виробництво дронів у 2024 році в десять разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 кв. м, обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць.

Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...


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Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:47

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:як раз є новий відос, який зняв військовий з побратимами, в якому він розповідає історію взводу. одного повязали за 200 метрів до роботи, іншого біля магазину. одного кадра-електрика зняли в селі зі стовба. жоден не прийшов добровільно в тцк.
яка боєздатність такого взводу? мотивація? всі вони тягнуть час, мотивації нуль, шукаючі шлях для списання

Ти уточни у воїнів так званих лнр та днр яка в них мотивація. Кацапи прийшли і усіх загребли ніхто про мотивацію не питав.
Думаєш у цих 300 тис є мотивація ?
Після фейкових президентських виборів у Росії планують мобілізувати 300 тис. мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав наказ МО РФ №124 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".

Так вони в полон здаються.
Менше цаплієнка дивись. рфія мобілізує постійно, добровольців у них надлишок. Для нас вибори фейкові, для кожного кацапа - все влаштовує
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:50

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Бо банять мене

Тобто Ви всі такі в білому, а прокляті модератори незаслужено відправляють Вас подумати порозкинути мізками за що і кожен, кожен раз невдало, бо до Вас таки не доходить? Данінга Крюгера? Я правильно Вас зрозумів? Га?

Ні, як завжди. Перекрутили.
Де там в мене про *я весь!!! в білому*?
За те, що порушую (хоч і у відповідь), не маю провини, я не вказував ніде. Звісно, згоден з своєю провиною.
Я тільки підкреслив:
- у відповідь
- покарання тільки мені.
Факти.
Ти ж знов з вигадками. І не набридає-то? В кого Крюгер-то?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 08:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...

після регулярних переглядів телемарафону у людей руки тягнуться до праці .
Goodman
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