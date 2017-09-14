Додано: Сер 20 бер, 2024 10:03

Василь-Рівне написав: detroytred написав: - покарання тільки мені.

Факти. - покарання тільки мені.Факти.

detroytred написав: Мене колись отакий взводний хотів гамселити прямо в канцелярії роти через своїх взятих з собою з попереднього місця служби двох биків сержантів) Мене колись отакий взводний хотів гамселити прямо в канцелярії роти через своїх взятих з собою з попереднього місця служби двох биків сержантів)

Тобто ще в ті далекі роки люди намагались Вам по доброму щось пояснити, але в них нічого не вийшло,прийшлось підключати биків-сержантів, впевнений, що цей метод дуже ефективно на Вас вплинув. А от я , стм, та інші намагаються Вам тут також по доброму пояснити, що не потрібно порушувати правила форуму, але Данінга Крюгера чи ота кругла звивина від фуражки не дає Вам цього второпати, але тут, на жаль, биків сержантів немає, але є, слава Богу, модератори які виконують їх роль для таких от екземплярів. Єдина проблема, що їх тут критично мало і їм не вистачає часу проаналізувати оці тони флуду та лайна яке йде від Вас, щоб черговий раз відправити Вас на заслужений відпочинок як це зробила держава і перехрестилась, напевне, не один раз Тобто ще в ті далекі роки люди намагались Вам по доброму щось пояснити, але в них нічого не вийшло,прийшлось підключати биків-сержантів, впевнений, що цей метод дуже ефективно на Вас вплинув.А от я , стм, та інші намагаються Вам тут також по доброму пояснити, що не потрібно порушувати правила форуму, але Данінга Крюгера чи ота кругла звивина від фуражки не дає Вам цього второпати, але тут, на жаль, биків сержантів немає, але є, слава Богу, модератори які виконують їх роль для таких от екземплярів. Єдина проблема, що їх тут критично мало і їм не вистачає часу проаналізувати оці тони флуду та лайна яке йде від Вас, щоб черговий раз відправити Вас на заслужений відпочинок як це зробила держава і перехрестилась, напевне, не один раз

Сам подивись, де ти з самого початку абсолютно зі стелі вигадав.Ну а потім на цьому далі будував.Тобі клепки не вистачає навіть просто хоча б спочатку запитати, в чому з отим взводним в мене виник конфлікт (в баченні на що розійшлися в поглядах).Якщо ти вважаєш, що взводний правий (як праві ти і Ко), то трохи приоткрию -- я застав в ночі, як вся рота голками чистить очки...Під керівництвом отих сержантів і відповідальним отим взводним.Як виявилося, взводний не просто начебто не бачив, не знав, а прямо очолював це.Тобто, був би ти серед отих рядових, то драїв голкою очко; наголошуючи, що праві оті взводний з своїми сержантами. А я ні.Молодець!Якщо доберемося все ж таки колись з тобою у військо, ти про це одразу всім доведи.Будеш чистити голкою поночі... Тощо.Мені-то пофіг (в такому твоєму розумінні), що там з тобою взводний з сержантами робити будуть. Головне, що взводний дасть результат. За твій рахунок...До того ж взводний ще й відстьогувати мені буде за те, що я заплющую очі.