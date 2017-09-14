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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7255725672577258>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть


ви так щиро радієте НДКВшним методам. ваш дід був чекістом? А як щодо статті 146 ККУ, в умовах війни її можна вилучити "по просьбам трудящихся" чи як?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Мільйон дронів у російському Іжевську.

Повідомляється, що одна з компаній ворога - "Іжевські безпілотні системи" - збільшить виробництво дронів у 2024 році в десять разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 кв. м, обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць.

Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...
Цікаво почитати по бажаннями та можливостями по Шахедам (хоч і за минулий рік). Дійсно, ми не програли поки тому, що там бардак ще гірший, ніж у нас. Тому шанси є. У нас
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:39

  Banderlog написав:[] органіувати голосування через дію і ото всі проблеми. Естонці ж голосують.


У людей з папер.паспортом ДіЯ мало що може...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:40

Екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав підняти мінімальний рівень витрат на оборону до 3%.
Колишній очільник міністерства оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що Лондон має збільшити військові витрати та готуватися до ймовірного протистояння з Росією на території України. про це у вівторок, 19 березня, пише Daily Mail.


Російська Федерація може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році, заявив президент Польщі Анджей Дуда
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:42

  Letusrock написав:
Екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав підняти мінімальний рівень витрат на оборону до 3%.
Колишній очільник міністерства оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що Лондон має збільшити військові витрати та готуватися до ймовірного протистояння з Росією на території України. про це у вівторок, 19 березня, пише Daily Mail.


Російська Федерація може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році, заявив президент Польщі Анджей Дуда

В Дуди коли срок закінчується?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:- покарання тільки мені.
Факти.

  detroytred написав:Мене колись отакий взводний хотів гамселити прямо в канцелярії роти через своїх взятих з собою з попереднього місця служби двох биків сержантів)

Тобто ще в ті далекі роки люди намагались Вам по доброму щось пояснити, але в них нічого не вийшло,прийшлось підключати биків-сержантів, впевнений, що цей метод дуже ефективно на Вас вплинув. :wink: А от я , стм, та інші намагаються Вам тут також по доброму пояснити, що не потрібно порушувати правила форуму, але Данінга Крюгера чи ота кругла звивина від фуражки не дає Вам цього второпати, але тут, на жаль, биків сержантів немає, але є, слава Богу, модератори які виконують їх роль для таких от екземплярів. Єдина проблема, що їх тут критично мало і їм не вистачає часу проаналізувати оці тони флуду та лайна яке йде від Вас, щоб черговий раз відправити Вас на заслужений відпочинок як це зробила держава і перехрестилась, напевне, не один раз :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Был в администрации. Знакомого переселили этажом выше. Прокуратура расширяется 😅😅. Грит ремонты поделали дорогие. Прокурорши скупили весь брокард.
Флер, ви часом не прокурорка?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:51

  Banderlog написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Как надоели люди, требующие выборов в военное время, только потому, что недовольны результатами выборов в 2019.
Я точно так же выступал бы против выборов сегодня, если бы президентом был Порошенко. Или ещё кто-нибудь.

Пане Лад, мова ж не про вибори. Мене вкурвлює, що ви та інші адвокати короля Джуліана наводите 100 причин, чому він має ще залишатися при владі.
Назвіть мені будь ласка 1-2 галузі або напрямків у країні, про які за п'ять років царювання зеленського можна сказати, що от тут у нас все як має бути, тут порядок.
Крім "великого будівництва", бо нового нічого не збудували.
я тож за те щоб його міняти. По крайній мірі на когось хто з трампом в ладах. Тільки на кого? Нє понятно, шо зєля случайна лічность, і можно на случайних, но не хотілось б так.


А хіба у Зе є проблеми з Трампом???
То ж Зе колись пропонував “свого на 100% геппрокурора” проти Байдена? “Любов до труни...”

Але Пороха треба.
Зробить рпв, демобілізацію, щорічні ротації... Стабільно зменшуватиме елоїстість суспільства... Ідилія.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:54

  Letusrock написав:
  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть


ви так щиро радієте НДКВшним методам. ваш дід був чекістом? А як щодо статті 146 ККУ, в умовах війни її можна вилучити "по просьбам трудящихся" чи як?


fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:03

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:- покарання тільки мені.
Факти.

  detroytred написав:Мене колись отакий взводний хотів гамселити прямо в канцелярії роти через своїх взятих з собою з попереднього місця служби двох биків сержантів)

Тобто ще в ті далекі роки люди намагались Вам по доброму щось пояснити, але в них нічого не вийшло,прийшлось підключати биків-сержантів, впевнений, що цей метод дуже ефективно на Вас вплинув. :wink: А от я , стм, та інші намагаються Вам тут також по доброму пояснити, що не потрібно порушувати правила форуму, але Данінга Крюгера чи ота кругла звивина від фуражки не дає Вам цього второпати, але тут, на жаль, биків сержантів немає, але є, слава Богу, модератори які виконують їх роль для таких от екземплярів. Єдина проблема, що їх тут критично мало і їм не вистачає часу проаналізувати оці тони флуду та лайна яке йде від Вас, щоб черговий раз відправити Вас на заслужений відпочинок як це зробила держава і перехрестилась, напевне, не один раз :wink:

Сам подивись, де ти з самого початку абсолютно зі стелі вигадав.
Ну а потім на цьому далі будував.

Тобі клепки не вистачає навіть просто хоча б спочатку запитати, в чому з отим взводним в мене виник конфлікт (в баченні на що розійшлися в поглядах).

Якщо ти вважаєш, що взводний правий (як праві ти і Ко), то трохи приоткрию -- я застав в ночі, як вся рота голками чистить очки...
Під керівництвом отих сержантів і відповідальним отим взводним.
Як виявилося, взводний не просто начебто не бачив, не знав, а прямо очолював це.

Тобто, був би ти серед отих рядових, то драїв голкою очко; наголошуючи, що праві оті взводний з своїми сержантами. А я ні.
Молодець!
Якщо доберемося все ж таки колись з тобою у військо, ти про це одразу всім доведи.
Будеш чистити голкою поночі... Тощо.
Мені-то пофіг (в такому твоєму розумінні), що там з тобою взводний з сержантами робити будуть. Головне, що взводний дасть результат. За твій рахунок...
До того ж взводний ще й відстьогувати мені буде за те, що я заплющую очі.
detroytred
 
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