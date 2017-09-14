холява написав:Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує . Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?
Не перекручуйте.
Що треба захищати країну -- це кеп Очевидність. Тому мало хто це постійно наголошує.
Пропозиції по захисту лунають від посадовців і в ЗМІ від окремих осіб (від всл, експертів до ...).
На форумі ці пропозиції й обговорюються. Форум саме для цього. Для обговорення питань.
Ну а те, що погляди, як краще, як ефективніше, як законніше, зручніше і т.д. інші параметри, зробити це -- захистити країну (в тому числі, щоб і перемога не стала пірровою), є самими різноманітними, бо баченнь багато, це нормально. Дискусії базуються лише на тому, який критерій повинен превалювати. Тому і виникає картинка "срачу".
Не шукайте зрадників... Через вимірювання патріотизму. Це нецікаво і помилково. Їх тут нема. Тут нормальні різні українці. З якими і далі жити, і будувати країну.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Добрий ранок . Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує . Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ? Хіба що у деяких , порахувати яких на одній руці можливо . Знедолені пенси , хворі "аутісти" , ушкоджені на вічно долею і алкоголем , хто тут тільки не виставля на показ ушкоджені "сраніуми" .(лат. cranium) Деякі рахують, що як більше лайна плеснути на форум, тім краще аура . Навіть блокування геть не навчають . Чекаємо закликів від деяких "андрійок" ,самостійно їхати до сибіру сніг вбирати ......
Так воно не само так вийшло, це цілеспрямована робота модерів по дискредитації керівництва держави, ЗСУ, зрив мобілізації. Я тут не бачив жодного разу збору допомоги якійсь бригаді, хоча є багато форумчан які воюють.
Є такі хлопці ! Наприклад "МИКОЛА" -йому ФРІІЗ привітання і повагу висловлював за допомогу дронами .