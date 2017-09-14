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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72567257725872597260>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:03


Кажете, вибори під час війни - зло? Профнепридатність під час війни - ще більше зло.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:09

  Schmit написав:
Кажете, вибори під час війни - зло? Профнепридатність під час війни - ще більше зло.

Для чого ти постійно тягаєш сюди всяке гівно?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Американці тролять найзеленішого лідера сучасності:
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:21

  Бетон написав: Прокурорши скупили весь брокард.
Флер, ви часом не прокурорка?

А ви з якою метою цікавитесь?;)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:24

  fler написав:
  Бетон написав: Прокурорши скупили весь брокард.
Флер, ви часом не прокурорка?

А ви з якою метою цікавитесь?;)

Мабуть дуже впадає в око ваш фанатичний захист привладної годівниці
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:27

  unicdima написав:
  Schmit написав:
Кажете, вибори під час війни - зло? Профнепридатність під час війни - ще більше зло.

Для чого ти постійно тягаєш сюди всяке гівно?

Заперечуй аргументовано, або мовчи, якщо нічого сказати.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:30

  Schmit написав:Заперечуй аргументовано, або мовчи, якщо нічого сказати.

Там з самого початку одна брехня, розрахована на дебілів, порохоботів та всяких бутусівців.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:32

  whois2010 написав:
  fler написав:
  Бетон написав: Прокурорши скупили весь брокард.
Флер, ви часом не прокурорка?

А ви з якою метою цікавитесь?;)

Мабуть дуже впадає в око ваш фанатичний захист привладної годівниці

“Ніщо не видавало Штірліца – ні будьонівка, ні парашут…”
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 бер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:45

  холява написав:Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?

Не перекручуйте.

Що треба захищати країну -- це кеп Очевидність. Тому мало хто це постійно наголошує.

Пропозиції по захисту лунають від посадовців і в ЗМІ від окремих осіб (від всл, експертів до ...).

На форумі ці пропозиції й обговорюються. Форум саме для цього. Для обговорення питань.

Ну а те, що погляди, як краще, як ефективніше, як законніше, зручніше і т.д. інші параметри, зробити це -- захистити країну (в тому числі, щоб і перемога не стала пірровою), є самими різноманітними, бо баченнь багато, це нормально.
Дискусії базуються лише на тому, який критерій повинен превалювати.
Тому і виникає картинка "срачу".

Не шукайте зрадників... Через вимірювання патріотизму.
Це нецікаво і помилково.
Їх тут нема. Тут нормальні різні українці. З якими і далі жити, і будувати країну.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:45

  unicdima написав:
  холява написав:Добрий ранок .
Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?
Хіба що у деяких , порахувати яких на одній руці можливо .
Знедолені пенси , хворі "аутісти" , ушкоджені на вічно долею і алкоголем , хто тут тільки не виставля на показ ушкоджені "сраніуми" .(лат. cranium)
Деякі рахують, що як більше лайна плеснути на форум, тім краще аура .
Навіть блокування геть не навчають .
Чекаємо закликів від деяких "андрійок" ,самостійно їхати до сибіру сніг вбирати ......

Так воно не само так вийшло, це цілеспрямована робота модерів по дискредитації керівництва держави, ЗСУ, зрив мобілізації.
Я тут не бачив жодного разу збору допомоги якійсь бригаді, хоча є багато форумчан які воюють.


Є такі хлопці !
Наприклад "МИКОЛА" -йому ФРІІЗ привітання і повагу висловлював за допомогу дронами .
холява
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