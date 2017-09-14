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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7257725872597260>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:47

  detroytred написав:
  холява написав:Дімич , а ви подивиться на форум і хто і що тут пропонує .
Ви читали тут, що треба захищати Батьківщину ?

Не перекручуйте.

Що треба захищати країну -- це кеп Очевидність. Тому мало хто це постійно наголошує.

Пропозиції по захисту лунають від посадовців і в ЗМІ від окремих осіб (від всл, експертів до ...).

На форумі ці пропозиції й обговорюються. Форум саме для цього. Для обговорення питань.

Ну а те, що погляди, як краще, як ефективніше, як законніше, зручніше і т.д. інші параметри, зробити це -- захистити країну (в тому числі, щоб і перемога не стала пірровою), є самими різноманітними, бо баченнь багато, це нормально.
Дискусії базуються лише на тому, який критерій повинен превалювати.
Тому і виникає картинка "срачу".

Не шукайте зрадників... Через вимірювання патріотизму.
Це нецікаво і помилково.
Їх тут нема. Тут нормальні різні українці. З якими і далі жити, і будувати країну.


Доброго ранку .

................... РЯТУЙ ГОСПОДИ !.....................
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:49

  unicdima написав:Я тут не бачив жодного разу збору допомоги якійсь бригаді, хоча є багато форумчан які воюють.

Так сину-штурмовику форумчанина Н.. на автівку перераховували. Він ще дякував.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:52

  холява написав:Доброго ранку .

................... РЯТУЙ ГОСПОДИ !.....................

Доброго.

Ще раз -- треба знаходити згоду між самими різними українцями, окрім зрадників тощо. Останніми займаються відповідні органи. Це їх робота.
А з усіма іншими далі жити, будувати, захищати. Нехай вони не такі гарні, патріотичні і т.д., як комусь хотілося б. Але інших нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в мене вся фейсбук-стрічка забита
- врятуй кінцівку
- збираємо на дрон
- збираємо на авто
- на гранатомети і т.і
пройти мимо не можу
якшо є IBAN - додаю в регулярні щомісячні платежі
При цьому політики(євроліберального флангу!!!) підбурюють пролетарську ненавість до самої ідеї економічного бронювання. ЇМ НЕ ТРЕБА ГРОШІ.ЇМ ТРЕБА ВСІХ ЗАДОВБАТИ! ЇМ Потрібна СОЦІАЛІСТИЧНА (!!)СПРАВЕДЛИВІСТЬ.
Так же як влада каже що не потрібні іноземні війська.
Командиру 3ї бригади Жоріну, не портрібна економіка, хай мобілізовані цівільні старші за нього на 10 років рядові самі донатять зі своїх заначок, я так зрозумів
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 20 бер, 2024 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:02

  detroytred написав:
  холява написав:Доброго ранку .

................... РЯТУЙ ГОСПОДИ !.....................

Доброго.

Ще раз -- треба знаходити згоду між самими різними українцями, окрім зрадників тощо. Останніми займаються відповідні органи. Це їх робота.
А з усіма іншими далі жити, будувати, захищати. Нехай вони не такі гарні, патріотичні і т.д., як комусь хотілося б. Але інших нема.


Я одного разу вже писав , я наприклад ,навіть не показую нікому УБД , а ні в транспорті , ні в чергах , ні де .Тому що ці самі співвітчизникі не дуже сприймають.(ви би знали наскільки я м,яко висловився )
Надія на Господа , може він доведе до розуму .
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:08

  холява написав:Я одного разу вже писав , я наприклад ,навіть не показую нікому УБД , а ні в транспорті , ні в чергах , ні де .Тому що ці самі співвітчизникі не дуже сприймають.(ви би знали наскільки я м,яко висловився )
Надія на Господа , може він доведе до розуму .

Я той допис пам'ятаю.

Імхо. Свідомісті ні в кого не додасться. Навпаки, буде тільки знижуватися. Бо самі свідомі, а також професійні, вибувають і будуть вибувати.
Треба жити, будувати, захищати, приймати рішення з тим, що є. Без розрахунку на підвищення отих складових...
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:08

холява а на що ви розраховуєте? Співвітчизники в 2019 році обрали людину під лозунгом "просто перестать стрелять".
І ця ж людина 2 роки щовечора розказує співвчіччизникам, що хоробрі професіонали з ЗСУ їх захищають і от от переможуть.
Разом з тим монобільшість не в стані прийняти новий закон про мобілізацію, тому що живе рейтингами і виборами після війни.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 20 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:09

  fox767676 написав:Так же як влада каже що не потрібні іноземні війська.

АРК, ОРДЛО потрібні.

Думаю, що "Україна ввійде в НАТО" потрібно розуміти саме так як звучить гасло.
Бандерлог про це недавно писав в стилі: "щоб два рази не вставати". І Арестович висловлювався на рахунок цього. Просто треба правильно розуміти, як і про "майські шашлики", що малося на увазі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:16

Bobua Не смішно, ми про реальний світ , чи про світ рожевооких поні. В кращому разі , зараз у вільній Україні всього 30 млн., дітей і жінок і чоловіків , від 1-99 років.
У тому гарному вигадоному світі де 24 млн. чоловіків дуже легко мобілізувати , скільки потрібно , в реальному світі , все не так .
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:20

  flyman написав:
  fox767676 написав:Так же як влада каже що не потрібні іноземні війська.

АРК, ОРДЛО потрібні.

Думаю, що "Україна ввійде в НАТО" потрібно розуміти саме так як звучить гасло.
Бандерлог про це недавно писав в стилі: "щоб два рази не вставати". І Арестович висловлювався на рахунок цього. Просто треба правильно розуміти, як і про "майські шашлики"


Не зрозумів.
Не слухав Арестовича, не прочитав Бандерлога(на жаль).
Що ці добродії кажуть?
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