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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7257725872597260
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:24

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Так же як влада каже що не потрібні іноземні війська.

АРК, ОРДЛО потрібні.

Думаю, що "Україна ввійде в НАТО" потрібно розуміти саме так як звучить гасло.
Бандерлог про це недавно писав в стилі: "щоб два рази не вставати". І Арестович висловлювався на рахунок цього. Просто треба правильно розуміти, як і про "майські шашлики"


Не зрозумів.
Не слухав Арестовича, не прочитав Бандерлога(на жаль).
Що ці добродії кажуть?

я так зрозумів, що щось подібне до "кордони НАТО 1991"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:26

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Он не согласился. Просто на его отказ наплевали и забыли.

От би і в нас так...
Тільки все це не наукова фантастика, і тоді, і зараз. Людина або сприймає реальність, або стрибає у авантюрну прірву, і тягне за собою країну.

  ЛАД написав:Ну и где же "Ніт"?
То, что создали демилитаризованную зону и слегка отклонились от 38 параллели частично к югу, частично к северу, ничего не меняет.

Останній раз. Це в ірано-іракській війні іранці відвели свої війська до кордону, а в корейській де стояли, там і пройшов новий кордон.
  ЛАД написав:Европа сегодня в одиночку не тянет войну с Россией по их собственным признаниям. И они тоже не торопятся предоставить нам серьёзные гарантии кроме бумажек, примерно равных Будапештскому Меморандуму.
Стоило Макрону только заикнуться о гипотетической отправке войск в Украину, какостальные обделались и поспешили отмежеваться от этой идеи. Шольц боится даже "круговой" сделки по "Таурусам", когда англичане предлагают: "Отправь Таурус нам, а мы отправим Украине Storm Shadow".

То напішіть про це своєму кумиру, що палки кулеби не алегорія.

Господи, ну як такі дебіли змогли стати владою?

По "новому кордону" - да, "де стояли, там і пройшов новий кордон". Но при этом этот "новий" кордон совпал со старым. Никаких территориальных приобретений или потерь ни у одной из сторон не было.

Остальное обсуждать не буду. Вы не производите впечатление наивного человека, но почему-то не видите, что в сегодняшней обстановке любой президент делал бы точно то же самое. Возможно с мелкими несущественными отличиями.
Что, по-вашему, Зеленский должен позвонить Путину и сказать: "Давай начнём переговоры"? Сами понимаете, какие при этом будут условия.
А так он что-то обсуждал с Эрдоганом, что-то обсуждали с китайцами. Старается созвать международную конференцию в Швейцарии - возможно, это неплохой вариант. Если там что-то согласуют, то будет легче договариваться с Путиным и, возможно, удастся получить более серьёзные гарантии.


Дрібний.
Несуттєвий.
Несамостійний і залежний...

Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе...
І тут бац -- президент.

І він, і його “корефани” нездатні :( керувати “корпорацією на 40млн працівників. :)
Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес.
От в чому біда... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:27

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:АРК, ОРДЛО потрібні.

Думаю, що "Україна ввійде в НАТО" потрібно розуміти саме так як звучить гасло.
Бандерлог про це недавно писав в стилі: "щоб два рази не вставати". І Арестович висловлювався на рахунок цього. Просто треба правильно розуміти, як і про "майські шашлики"


Не зрозумів.
Не слухав Арестовича, не прочитав Бандерлога(на жаль).
Що ці добродії кажуть?

я так зрозумів, що щось подібне до "кордони НАТО 1991"

???

А Зах.Берлін кому?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:34

Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны, – министр иностранных дел Украины Кулеба изданию La Stampa

"В ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии продолжаются двусторонние контакты. К примеру, с Китаем, который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией", – заявил глава украинского МИД.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:38

Украина обяз. будет в НАТО, но только страна будет намного меньше в своих территориях.
Возможен Югославский вариант, деребана Украины на части, со своими Президентами, министрами и т.д. на каждой территории новой Украины.
Думаю Макрон про иностранные войска и говорит, а именно это будут - миротворцы, что бы успокоить народ, когда появятся новости про деребан страны на части.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:39

  Letusrock написав:
  Shaman написав:все зроблять. в бусик сядуть й все покажуть


ви так щиро радієте НДКВшним методам. ваш дід був чекістом? А як щодо статті 146 ККУ, в умовах війни її можна вилучити "по просьбам трудящихся" чи як?


і як бонус дивіться вчорашнє відео з Полтави де ТЦК-шник наносить десятки ударів руками та ногами в голову лежачому цивільному
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:39

  fox767676 написав:А Зах.Берлін кому?

порто франко
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:39

  sashaqbl написав:холява а на що ви розраховуєте? Співвітчизники в 2019 році обрали людину під лозунгом "просто перестать стрелять".
І ця ж людина 2 роки щовечора розказує співвчіччизникам, що хоробрі професіонали з ЗСУ їх захищають і от от переможуть.
Разом з тим монобільшість не в стані прийняти новий закон про мобілізацію, тому що живе рейтингами і виборами після війни.


Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших .
Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою .
Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно .
У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся .
Нажаль в парламенті мало економістів і юристів .
А ті що у ВР це не державники ,в самому кращому написанні .
НАРОД вибрав .
холява
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  #<1 ... 7257725872597260
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