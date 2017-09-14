fox767676 написав:Так же як влада каже що не потрібні іноземні війська.
АРК, ОРДЛО потрібні.
Думаю, що "Україна ввійде в НАТО" потрібно розуміти саме так як звучить гасло. Бандерлог про це недавно писав в стилі: "щоб два рази не вставати". І Арестович висловлювався на рахунок цього. Просто треба правильно розуміти, як і про "майські шашлики"
Не зрозумів. Не слухав Арестовича, не прочитав Бандерлога(на жаль). Що ці добродії кажуть?
я так зрозумів, що щось подібне до "кордони НАТО 1991"
ЛАД написав:Он не согласился. Просто на его отказ наплевали и забыли.
От би і в нас так... Тільки все це не наукова фантастика, і тоді, і зараз. Людина або сприймає реальність, або стрибає у авантюрну прірву, і тягне за собою країну.
ЛАД написав:Ну и где же "Ніт"? То, что создали демилитаризованную зону и слегка отклонились от 38 параллели частично к югу, частично к северу, ничего не меняет.
Останній раз. Це в ірано-іракській війні іранці відвели свої війська до кордону, а в корейській де стояли, там і пройшов новий кордон.
ЛАД написав:Европа сегодня в одиночку не тянет войну с Россией по их собственным признаниям. И они тоже не торопятся предоставить нам серьёзные гарантии кроме бумажек, примерно равных Будапештскому Меморандуму. Стоило Макрону только заикнуться о гипотетической отправке войск в Украину, какостальные обделались и поспешили отмежеваться от этой идеи. Шольц боится даже "круговой" сделки по "Таурусам", когда англичане предлагают: "Отправь Таурус нам, а мы отправим Украине Storm Shadow".
То напішіть про це своєму кумиру, що палки кулеби не алегорія.
Господи, ну як такі дебіли змогли стати владою?
По "новому кордону" - да, "де стояли, там і пройшов новий кордон". Но при этом этот "новий" кордон совпал со старым. Никаких территориальных приобретений или потерь ни у одной из сторон не было.
Остальное обсуждать не буду. Вы не производите впечатление наивного человека, но почему-то не видите, что в сегодняшней обстановке любой президент делал бы точно то же самое. Возможно с мелкими несущественными отличиями. Что, по-вашему, Зеленский должен позвонить Путину и сказать: "Давай начнём переговоры"? Сами понимаете, какие при этом будут условия. А так он что-то обсуждал с Эрдоганом, что-то обсуждали с китайцами. Старается созвать международную конференцию в Швейцарии - возможно, это неплохой вариант. Если там что-то согласуют, то будет легче договариваться с Путиным и, возможно, удастся получить более серьёзные гарантии.
Дрібний. Несуттєвий. Несамостійний і залежний...
Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе... І тут бац -- президент.
І він, і його “корефани” нездатні керувати “корпорацією на 40млн працівників. ” Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес. От в чому біда...
Думаю, що "Україна ввійде в НАТО" потрібно розуміти саме так як звучить гасло. Бандерлог про це недавно писав в стилі: "щоб два рази не вставати". І Арестович висловлювався на рахунок цього. Просто треба правильно розуміти, як і про "майські шашлики"
Не зрозумів. Не слухав Арестовича, не прочитав Бандерлога(на жаль). Що ці добродії кажуть?
я так зрозумів, що щось подібне до "кордони НАТО 1991"
Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны, – министр иностранных дел Украины Кулеба изданию La Stampa
"В ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии продолжаются двусторонние контакты. К примеру, с Китаем, который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией", – заявил глава украинского МИД.
sashaqbl написав:холява а на що ви розраховуєте? Співвітчизники в 2019 році обрали людину під лозунгом "просто перестать стрелять". І ця ж людина 2 роки щовечора розказує співвчіччизникам, що хоробрі професіонали з ЗСУ їх захищають і от от переможуть. Разом з тим монобільшість не в стані прийняти новий закон про мобілізацію, тому що живе рейтингами і виборами після війни.
Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших . Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою . Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно . У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся . Нажаль в парламенті мало економістів і юристів . А ті що у ВР це не державники ,в самому кращому написанні . НАРОД вибрав .
холява написав:Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших . Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою . Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно . У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся .
Таких, що не втекли - набереться ще пару мільйонів як мінімум. Декілька сот тисяч - навіть добровільно пішли у військомати. Останні, ІМХО, заслуговують на повагу. А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.