fox767676 написав: бо я американським вже якось не дуже довіряю
Пригадайте момент у "Час не чекає" Дж.Лондона. Про те, як головному герою банкіри та влада міста дала гарантії та обіцянки, а потім нахабно цинічно да ще сміючись по суті так прямо у лоба й сказали -- ти сам дурень, що повівся, повірив, вали звідси, поки ще й лящів зараз ми тобі не надавали.
Класик влучно показав традиції, менталітет)) Так то свої свойому.
Мабуть довіряти не можна нікому. Спиратись можна лише на якісь інші речі, ніж довіра.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших . Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою . Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно . У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся .
Таких, що не втекли - набереться ще пару мільйонів як мінімум. Декілька сот тисяч - навіть добровільно пішли у військомати. Останні, ІМХО, заслуговують на повагу. А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.
Первое время он выезжал чисто на ситуации -- там дерево поставь -- деньгами бы обсыпали. Харизма (особенно на английском) у него как бы не отрицательная была
Bobua написав:.................. Дуже дивні й нездорові концепції ростуть в переляканих тилах і, як бачимо, перекидаються і на військових...
1) перемога вже є. ПереМогти -- це зробити більше, аніж вважали можливим. ...... То може, замість нереалістичних видів перемоги (типу кордонів 91р), краще зосередитись на закріпленні досяжніших...
2) не хотіти, аби діти воювали -- це як? Це хотіти, аби ті діти виросли елоями?? Дивно... От чомусь в Ізраїлі всіх дітей готують воювати і якийсь час змушують фронт (кордон) патрулювати. А у нас хтось, чомсь педалює нездорову ідею елоїзації... Це все одно що хотіти, аби дитина виростала наркоманом, а не олім.чемпіоном...
1. Может, и лучше. Но настроения о "кордонах 91" возникли не сегодня, а были почти с самого начала. Возможно, кроме первых 2или 3 месяцев. 2. Не хотеть, чтобы дети воевали и хотеть, чтобы дети выросли элоями - совершенно разные вещи. Не знаю нормальных людей, которым хотелось бы, чтобы дети воевали. В Израиле не "готовят воевать", а готовят быть способными защищать родину при необходимости. Это не одно и то же.
1) питання -- чому такі настрої взагалі виникли, якщо воює лише неповний 1% населення... і ті без особливого бажання..., а решта “в хатці”.
2) здатність захищати країну без готовності воювати, вбивати -- неможлива, як наприклад і вправність в контактних видах спорту, якщо всі тренування будуть безконтактні... Бо при контанкті всі “впісяються”. Як, напр., нинішні клієнти ТЦК. От тому, мабуть, Ізраїль понад пів століття досипає дров у полум`я мусульм.фанатизму...
Bobua написав:.................. Дуже дивні й нездорові концепції ростуть в переляканих тилах і, як бачимо, перекидаються і на військових...
1) перемога вже є. ПереМогти -- це зробити більше, аніж вважали можливим. ...... То може, замість нереалістичних видів перемоги (типу кордонів 91р), краще зосередитись на закріпленні досяжніших...
2) не хотіти, аби діти воювали -- це як? Це хотіти, аби ті діти виросли елоями?? Дивно... От чомусь в Ізраїлі всіх дітей готують воювати і якийсь час змушують фронт (кордон) патрулювати. А у нас хтось, чомсь педалює нездорову ідею елоїзації... Це все одно що хотіти, аби дитина виростала наркоманом, а не олім.чемпіоном...
1. Может, и лучше. Но настроения о "кордонах 91" возникли не сегодня, а были почти с самого начала. Возможно, кроме первых 2или 3 месяцев. 2. Не хотеть, чтобы дети воевали и хотеть, чтобы дети выросли элоями - совершенно разные вещи. Не знаю нормальных людей, которым хотелось бы, чтобы дети воевали. В Израиле не "готовят воевать", а готовят быть способными защищать родину при необходимости. Это не одно и то же.
1) питання -- чому такі настрої взагалі виникли, якщо воює лише неповний 1% населення... і ті без особливого бажання..., а решта “в хатці”.
2) здатність захищати країну без готовності воювати, вбивати -- неможлива, як наприклад і вправність в контактних видах спорту, якщо всі тренування будуть безконтактні... Бо при контанкті всі “впісяються”. Як, напр., нинішні клієнти ТЦК. От тому, мабуть, Ізраїль понад пів століття досипає дров у полум`я мусульм.фанатизму...
якщо у 2022 РФ бачила, "здатність захищати країну" із 3ма лініями укріплень а не сіткою Рабіца, замінованим перешийком та мостами, а не з "великим будівництвом", то: - не напала? - напала скоріше? - напала пізніше? - підготовилася більше до нападу, і? - інший варіант?
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер
тим, хто при владі, війна, виходить, наруку, ніхто їх не переобере, качають бабло, казка, а не життя. Тому що я не розумію, навіщо відмовлятися від будь-якої допомоги, яка збереже хоча б одне життя. Або обман про допомогу?
Bobua написав: понад пів століття досипає дров у полум`я
От дивіться: Ви спокійно сприймаєте, що треба жертвувати меншим, щоб виграти-вижити.
Тепер примірте це на себе... По суті до Вас застосували той же підхід... Україна не програє (в цьому впевнені всі, хто приймає рішення), але пожертвує лише менше відсотком... Ця схемка спростується лише програшом.
Хоча я зрозумів про що саме Ви. Про рівномірність розподілу навантаження... Я ж про інший предмет. Стосовно тільки отієї ремарки про дрова-жертвування.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Подозреваю, что главная причина не озвучена: до многих депутатов начинает доходить, что их участие в принятии Закона (который их уже заставили(?) принять в первом чтении) -- это черная метка в буквальном смысле...
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер
тим, хто при владі, війна, виходить, наруку, ніхто їх не переобере, качають бабло, казка, а не життя. Тому що я не розумію, навіщо відмовлятися від будь-якої допомоги, яка збереже хоча б одне життя. Або обман про допомогу?
Так допомога же -- войсками предлагалась, а не деньгами... -- как ее монетизировать?