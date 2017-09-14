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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72597260726172627263>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:57

  flyman написав:
  fox767676 написав:А Зах.Берлін кому?

порто франко


тільки шоб під китайські гарантії, бо я американським вже якось не дуже довіряю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:04

  fox767676 написав: бо я американським вже якось не дуже довіряю

Пригадайте момент у "Час не чекає" Дж.Лондона. Про те, як головному герою банкіри та влада міста дала гарантії та обіцянки, а потім нахабно цинічно да ще сміючись по суті так прямо у лоба й сказали -- ти сам дурень, що повівся, повірив, вали звідси, поки ще й лящів зараз ми тобі не надавали.

Класик влучно показав традиції, менталітет))
Так то свої свойому.

Мабуть довіряти не можна нікому.
Спиратись можна лише на якісь інші речі, ніж довіра.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:08

  sashaqbl написав:
  холява написав:Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших .
Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою .
Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно .
У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся .

Таких, що не втекли - набереться ще пару мільйонів як мінімум. Декілька сот тисяч - навіть добровільно пішли у військомати. Останні, ІМХО, заслуговують на повагу.
А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.

Первое время он выезжал чисто на ситуации -- там дерево поставь -- деньгами бы обсыпали. Харизма (особенно на английском) у него как бы не отрицательная была :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:10

  ЛАД написав:
  Bobua написав:..................
Дуже дивні й нездорові концепції ростуть в переляканих тилах і, як бачимо, перекидаються і на військових...

1) перемога вже є. ПереМогти -- це зробити більше, аніж вважали можливим.
......
То може, замість нереалістичних видів перемоги (типу кордонів 91р), краще зосередитись на закріпленні досяжніших...

2) не хотіти, аби діти воювали -- це як? Це хотіти, аби ті діти виросли елоями?? Дивно... От чомусь в Ізраїлі всіх дітей готують воювати і якийсь час змушують фронт (кордон) патрулювати. А у нас хтось, чомсь педалює нездорову ідею елоїзації... Це все одно що хотіти, аби дитина виростала наркоманом, а не олім.чемпіоном...

1. Может, и лучше.
Но настроения о "кордонах 91" возникли не сегодня, а были почти с самого начала. Возможно, кроме первых 2или 3 месяцев.
2. Не хотеть, чтобы дети воевали и хотеть, чтобы дети выросли элоями - совершенно разные вещи. Не знаю нормальных людей, которым хотелось бы, чтобы дети воевали.
В Израиле не "готовят воевать", а готовят быть способными защищать родину при необходимости. Это не одно и то же.


1) питання -- чому такі настрої взагалі виникли, якщо воює лише неповний 1% населення... і ті без особливого бажання..., а решта “в хатці”.

2) здатність захищати країну без готовності воювати, вбивати -- неможлива, як наприклад і вправність в контактних видах спорту, якщо всі тренування будуть безконтактні... Бо при контанкті всі “впісяються”. Як, напр., нинішні клієнти ТЦК. От тому, мабуть, Ізраїль понад пів століття досипає дров у полум`я мусульм.фанатизму...
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:14

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:..................
Дуже дивні й нездорові концепції ростуть в переляканих тилах і, як бачимо, перекидаються і на військових...

1) перемога вже є. ПереМогти -- це зробити більше, аніж вважали можливим.
......
То може, замість нереалістичних видів перемоги (типу кордонів 91р), краще зосередитись на закріпленні досяжніших...

2) не хотіти, аби діти воювали -- це як? Це хотіти, аби ті діти виросли елоями?? Дивно... От чомусь в Ізраїлі всіх дітей готують воювати і якийсь час змушують фронт (кордон) патрулювати. А у нас хтось, чомсь педалює нездорову ідею елоїзації... Це все одно що хотіти, аби дитина виростала наркоманом, а не олім.чемпіоном...

1. Может, и лучше.
Но настроения о "кордонах 91" возникли не сегодня, а были почти с самого начала. Возможно, кроме первых 2или 3 месяцев.
2. Не хотеть, чтобы дети воевали и хотеть, чтобы дети выросли элоями - совершенно разные вещи. Не знаю нормальных людей, которым хотелось бы, чтобы дети воевали.
В Израиле не "готовят воевать", а готовят быть способными защищать родину при необходимости. Это не одно и то же.


1) питання -- чому такі настрої взагалі виникли, якщо воює лише неповний 1% населення... і ті без особливого бажання..., а решта “в хатці”.

2) здатність захищати країну без готовності воювати, вбивати -- неможлива, як наприклад і вправність в контактних видах спорту, якщо всі тренування будуть безконтактні... Бо при контанкті всі “впісяються”. Як, напр., нинішні клієнти ТЦК. От тому, мабуть, Ізраїль понад пів століття досипає дров у полум`я мусульм.фанатизму...

якщо у 2022 РФ бачила, "здатність захищати країну" із 3ма лініями укріплень а не сіткою Рабіца, замінованим перешийком та мостами, а не з "великим будівництвом", то:
- не напала?
- напала скоріше?
- напала пізніше?
- підготовилася більше до нападу, і?
- інший варіант?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:20

  whois2010 написав:Американці тролять найзеленішого лідера сучасності:
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер

тим, хто при владі, війна, виходить, наруку, ніхто їх не переобере, качають бабло, казка, а не життя. Тому що я не розумію, навіщо відмовлятися від будь-якої допомоги, яка збереже хоча б одне життя. Або обман про допомогу?
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:20

  Bobua написав: понад пів століття досипає дров у полум`я

От дивіться: Ви спокійно сприймаєте, що треба жертвувати меншим, щоб виграти-вижити.

Тепер примірте це на себе...
По суті до Вас застосували той же підхід...
Україна не програє (в цьому впевнені всі, хто приймає рішення), але пожертвує лише менше відсотком...
Ця схемка спростується лише програшом.

Хоча я зрозумів про що саме Ви. Про рівномірність розподілу навантаження...
Я ж про інший предмет. Стосовно тільки отієї ремарки про дрова-жертвування.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:22

  Bobua написав:...........
Але Пороха треба.
Зробить рпв, демобілізацію, щорічні ротації... Стабільно зменшуватиме елоїстість суспільства... Ідилія.

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:22

  Xenon написав:от вже і депутати від війни втомилися :

❗️«Слуга народу» розпадається: кілька десятків депутатів хочуть скласти мандати через відсутність мотивації – УП.

Де-юре там зараз 235 парламентарів , а активно працюють з них лише 170-180. Інші або відкрито відкололися, або регулярно пропускають засідання.

Причин називають три:

▪️«Втома від війни»;

▪️З'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження;

▪️Депутати не бачать своєї ролі в Раді та сенсу бути там, бо не впливають на процеси.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/20/7447294/

Подозреваю, что главная причина не озвучена: до многих депутатов начинает доходить, что их участие в принятии Закона (который их уже заставили(?) принять в первом чтении) -- это черная метка в буквальном смысле...
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:25

  Примат написав:
  whois2010 написав:Американці тролять найзеленішого лідера сучасності:
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер

тим, хто при владі, війна, виходить, наруку, ніхто їх не переобере, качають бабло, казка, а не життя. Тому що я не розумію, навіщо відмовлятися від будь-якої допомоги, яка збереже хоча б одне життя. Або обман про допомогу?

Так допомога же -- войсками предлагалась, а не деньгами... -- как ее монетизировать?
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