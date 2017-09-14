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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7260726172627263>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:27

  _hunter написав:
  Xenon написав:от вже і депутати від війни втомилися :

❗️«Слуга народу» розпадається: кілька десятків депутатів хочуть скласти мандати через відсутність мотивації – УП.

Де-юре там зараз 235 парламентарів , а активно працюють з них лише 170-180. Інші або відкрито відкололися, або регулярно пропускають засідання.

Причин називають три:

▪️«Втома від війни»;

▪️З'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження;

▪️Депутати не бачать своєї ролі в Раді та сенсу бути там, бо не впливають на процеси.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/20/7447294/

Подозреваю, что главная причина не озвучена: до многих депутатов начинает доходить, что их участие в принятии Закона (который их уже заставили(?) принять в первом чтении) -- это черная метка в буквальном смысле...

Просто доплат в конвертах нема - Бєня сидить ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:28

  flyman написав:- інший варіант?

Не чекала б побудови отих 3-х ліній.

Оркостан прямо ж визнає, що треба було не йти навіть на Мінські. Не треба було чекати.
Тобто таке їх бачення.
А тут би чекали 3ліній, Вільх, ракет і т.д.?
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:32

  whois2010 написав:Американці тролять найзеленішого лідера сучасності:
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер

Цитата сильно обрезана. Точнее, приведен заголовок статьи, искажающий слова Райдера.
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі.

https://www.radiosvoboda.org/a/rechnyk-pentahonu-heneral-mayor-patrik-rayder-intervyu/32868884.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:41

  _hunter написав:Так допомога же -- войсками предлагалась, а не деньгами... -- как ее монетизировать?

як лендліз
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:42

  sashaqbl написав:
  холява написав:Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших .
Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою .
Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно .
У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся .

Таких, що не втекли - набереться ще пару мільйонів як мінімум. Декілька сот тисяч - навіть добровільно пішли у військомати. Останні, ІМХО, заслуговують на повагу.
А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.

боневтик)
уже забыли что именно бубочка на волне "по приколу" распустил ВР(законно ли?) и притащил в ВР стаю блохеров и свадебных фотографов с безработными в виде СН а потом возомнил себя наполеоном современности и потом кинул
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/03/20/7447237/

#я ваш приговор
#я вам ничего не должен

"рукописи не горят"(с)
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:43

  flyman написав:
  _hunter написав:Так допомога же -- войсками предлагалась, а не деньгами... -- как ее монетизировать?

як лендліз

Так от лендлиза же еще в первые пол года оказались -- ровно по этой же причине, скорее всего :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:43

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:Американці тролять найзеленішого лідера сучасності:
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер

Цитата сильно обрезана. Точнее, приведен заголовок статьи, искажающий слова Райдера.
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі.

https://www.radiosvoboda.org/a/rechnyk-pentahonu-heneral-mayor-patrik-rayder-intervyu/32868884.html

так хочуть, що аж цілий закон для заохочення стимулами (надіюсь, походження цього слова зрозуміле) готують
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:46

  Shaman написав:
  alex lem написав: Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.

проти кого повернула зброю радянська армія після 2СВ? а там були й штрафбати, й мобілізація трошки жорсткіша, й одна гвинтівка на двох. армія такий механізм, який вміє ставити в рамки багатьох - що є, то є.

щоб повернути зброю, треба мати організаторів, а таких серед ухилянтів малувато буде. під час 1СВ більшовики непогану роботу провели, щоб розвалити армію

Є принципова різниця з 2СВ. Тоді ніхто на Геліках не їздив і в барах не сидів.
Своїх синів ніхто масово не відмазував і навіть син Сталіна воював.
Тоді система була жорстка, але вона була жорстка і до себе також, на відміну від сьогоднішньої.

Нічого спільного з СРСР 2СВ зараз немає. А ось з 1СВ є, як вище зазначено.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:46

  ЛАД написав: Вони не хочуть, щоб хтось воював за них.

А звідки американці це узяли???

Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."

Тобто максимум можна сказати так -- українці не хочуть, щоб іноземні війська воювали поруч з ними. І то це максимум, який можна ще якось вижати. Умовно.
Про "за них" (то есть вместо них) нічого не лунало.

Чи може за них так і значить - за них. А не замість них.
Хз. Як там і переклад був.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:51

  detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба

«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.
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