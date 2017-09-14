Подозреваю, что главная причина не озвучена: до многих депутатов начинает доходить, что их участие в принятии Закона (который их уже заставили(?) принять в первом чтении) -- это черная метка в буквальном смысле...
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер
Цитата сильно обрезана. Точнее, приведен заголовок статьи, искажающий слова Райдера.
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі.
холява написав:Саня , розумієш , були часи коли ВФЯ вибрали , і інших . Але на ЗЕ , припала доля з війною . Я до нього ставлюсь з повагою . Як би там не було, хтоб не був Президентом , орки напали все рівно . У нього була можливість втекти , але він тут .Не ховаєтся .
Таких, що не втекли - набереться ще пару мільйонів як мінімум. Декілька сот тисяч - навіть добровільно пішли у військомати. Останні, ІМХО, заслуговують на повагу. А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.
боневтик) уже забыли что именно бубочка на волне "по приколу" распустил ВР(законно ли?) и притащил в ВР стаю блохеров и свадебных фотографов с безработными в виде СН а потом возомнил себя наполеоном современности и потом кинул https://www.pravda.com.ua/articles/2024/03/20/7447237/
США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них, - речник Пентагону Райдер
Цитата сильно обрезана. Точнее, приведен заголовок статьи, искажающий слова Райдера.
Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі.
alex lem написав: Якби дехто з дитинства не палив за школою цигарки, а хоч трохи читав історію, той знав що силою зігнані і не вмотивовані війська рано чи пізно або розбігаються або повертають зброю проти своїх ,,керівників,,. Я б подивився як ви керували б взводом ,,наловлених,,. У В'єтнамі такий собі фреггінг практикувався. Сотні випадків.
проти кого повернула зброю радянська армія після 2СВ? а там були й штрафбати, й мобілізація трошки жорсткіша, й одна гвинтівка на двох. армія такий механізм, який вміє ставити в рамки багатьох - що є, то є.
щоб повернути зброю, треба мати організаторів, а таких серед ухилянтів малувато буде. під час 1СВ більшовики непогану роботу провели, щоб розвалити армію
Є принципова різниця з 2СВ. Тоді ніхто на Геліках не їздив і в барах не сидів. Своїх синів ніхто масово не відмазував і навіть син Сталіна воював. Тоді система була жорстка, але вона була жорстка і до себе також, на відміну від сьогоднішньої.
Нічого спільного з СРСР 2СВ зараз немає. А ось з 1СВ є, як вище зазначено.
ЛАД написав: Вони не хочуть, щоб хтось воював за них.
А звідки американці це узяли???
Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Тобто максимум можна сказати так -- українці не хочуть, щоб іноземні війська воювали поруч з ними. І то це максимум, який можна ще якось вижати. Умовно. Про "за них" (то есть вместо них) нічого не лунало.
Чи може за них так і значить - за них. А не замість них. Хз. Як там і переклад був.
detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба
«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.
Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.