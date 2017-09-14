detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба
«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.
Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.
Ох уж ці висловлювання політиків... Що юристи)), можна крутити, як схочеш.
До речі, Україна не потребує - українці не хочуть. Пригадалось -- чи пароход чи Крузенштейн))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба
«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.
Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.
це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)