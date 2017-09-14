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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7260726172627263
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:52

  detroytred написав:
  unicdima написав:Я тут не бачив жодного разу збору допомоги якійсь бригаді, хоча є багато форумчан які воюють.

Так сину-штурмовику форумчанина Н.. на автівку перераховували. Він ще дякував.


До речі дехто закинув 5555 грн та 1111 грн.
Ще раз дякую!


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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:53

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба

«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.

Ох уж ці висловлювання політиків...
Що юристи)), можна крутити, як схочеш.

До речі, Україна не потребує - українці не хочуть.
Пригадалось -- чи пароход чи Крузенштейн))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:01

что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба

«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.

це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)
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