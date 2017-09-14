Додано: Сер 20 бер, 2024 13:26

Bobua написав: ...............

Дрібний.

Несуттєвий.

Несамостійний і залежний...



Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе...

І тут бац -- президент.



І він, і його “корефани” нездатні керувати “корпорацією на 40млн працівників. ”

Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес.

От в чому біда... ...............Дрібний.Несуттєвий.Несамостійний і залежний...Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе...І тут бац -- президент.І він, і його “корефани” нездатнікерувати “корпорацією на 40млн працівників.Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес.От в чому біда...

Много эпитетов.Уже писал, Вы начитанный человек с хорошим словарным запасом.Но по сути та же площадная брань, только культурными словами.Что он сегодня не может сделать?Два основных вопроса - разблокировать американскую помощь и провести мобилизацию.Убедить Джонсона поставить на голосование резолюцию сената не удаётся ни Байдену, ни лидерам демократов в палатез представителей. Тем более это не удастся любому Президенту Украины. Джонсону глубоко плевать на наших Президентов. Это для нас они с большой буквы, и то...Провести мобилизацию при таком "ухилянстве"... Как Вы себе представляете? Тут вчера уже писали - ввести "Азов" в город и дать возможность самим "набрать". Хороший вариант. Вот только неприемлемый. Или Вы думаете, что Порошенко или любой другой президент пошёл бы на него? Если прибегать к таким методам "вербовки", то режим, допустивший такое будет признан фашистским во всём мире. После этого западные правительства даже если захотят помогать нам, то не смогут - это вызовет возмущение у их избирателей. А там демократия, сэр, и мнение народа - большая сила.Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП, тем более, что он писал о "неспособности властей" провести мобилизацию. Было бы интересно посмотреть на результаты и на скорость падения рейтинга.Что-то мне кажется, что затяжка с законом о мобилизации связана с тем, что в ВР просто не знают, как обеспечить эффективную мобилизацию, а принимать закон, который ничего не даст и не изменит...