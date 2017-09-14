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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7261726272637264>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:52

  detroytred написав:
  unicdima написав:Я тут не бачив жодного разу збору допомоги якійсь бригаді, хоча є багато форумчан які воюють.

Так сину-штурмовику форумчанина Н.. на автівку перераховували. Він ще дякував.


До речі дехто закинув 5555 грн та 1111 грн.
Ще раз дякую!


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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:53

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба

«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.

Ох уж ці висловлювання політиків...
Що юристи)), можна крутити, як схочеш.

До речі, Україна не потребує - українці не хочуть.
Пригадалось -- чи пароход чи Крузенштейн))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:01

что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба

«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.

це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:22

  flyman написав:це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)
скоро приедет Макрон, мы всё с него спросим.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:26

  Bobua написав:...............
Дрібний.
Несуттєвий.
Несамостійний і залежний...

Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе...
І тут бац -- президент.

І він, і його “корефани” нездатні :( керувати “корпорацією на 40млн працівників. :)
Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес.
От в чому біда... :(

Много эпитетов.
Уже писал, Вы начитанный человек с хорошим словарным запасом.
Но по сути та же площадная брань, только культурными словами. :)
Что он сегодня не может сделать?
Два основных вопроса - разблокировать американскую помощь и провести мобилизацию.
Убедить Джонсона поставить на голосование резолюцию сената не удаётся ни Байдену, ни лидерам демократов в палатез представителей. Тем более это не удастся любому Президенту Украины. Джонсону глубоко плевать на наших Президентов. Это для нас они с большой буквы, и то...
Провести мобилизацию при таком "ухилянстве"... Как Вы себе представляете? Тут вчера уже писали - ввести "Азов" в город и дать возможность самим "набрать". Хороший вариант. Вот только неприемлемый. Или Вы думаете, что Порошенко или любой другой президент пошёл бы на него? Если прибегать к таким методам "вербовки", то режим, допустивший такое будет признан фашистским во всём мире. После этого западные правительства даже если захотят помогать нам, то не смогут - это вызовет возмущение у их избирателей. А там демократия, сэр, и мнение народа - большая сила.
Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП, тем более, что он писал о "неспособности властей" провести мобилизацию. Было бы интересно посмотреть на результаты и на скорость падения рейтинга.
Что-то мне кажется, что затяжка с законом о мобилизации связана с тем, что в ВР просто не знают, как обеспечить эффективную мобилизацию, а принимать закон, который ничего не даст и не изменит...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:31

  sashaqbl написав:.............
А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.

А можна докладніше?
Які провали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:35

  ЛАД написав:Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП

Чому не міністром МО, або прем"єром?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:35

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба

«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.

Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.

це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)

насколько я помню феню -- это если среди равных... А если "не мамонт" -- это даже похвально считается...
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:37

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.............
А якщо по роботі - перші пару місяців він виїжджав на харизмі. А далі - суцільні провали.

А можна докладніше?
Які провали?

Вообще ничего не делать -- это как считать: провал/достижение? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А можна докладніше?
Які провали?

Провал комунікації з суспільством.
Провал комунікації з союзниками.
Провал боротьби з корупцією.
sashaqbl
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