detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба
«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.
Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.
Ох уж ці висловлювання політиків... Що юристи)), можна крутити, як схочеш.
До речі, Україна не потребує - українці не хочуть. Пригадалось -- чи пароход чи Крузенштейн))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 бер, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба
«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.
Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.
це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)
Bobua написав:............... Дрібний. Несуттєвий. Несамостійний і залежний...
Саме такими словами можна, мабуть, описати допрезидентський бізнес Зе... І тут бац -- президент.
І він, і його “корефани” нездатні керувати “корпорацією на 40млн працівників. ” Все спланувати, мінімізувати втрати, налагодити сталий, надійний процес. От в чому біда...
Много эпитетов. Уже писал, Вы начитанный человек с хорошим словарным запасом. Но по сути та же площадная брань, только культурными словами. Что он сегодня не может сделать? Два основных вопроса - разблокировать американскую помощь и провести мобилизацию. Убедить Джонсона поставить на голосование резолюцию сената не удаётся ни Байдену, ни лидерам демократов в палатез представителей. Тем более это не удастся любому Президенту Украины. Джонсону глубоко плевать на наших Президентов. Это для нас они с большой буквы, и то... Провести мобилизацию при таком "ухилянстве"... Как Вы себе представляете? Тут вчера уже писали - ввести "Азов" в город и дать возможность самим "набрать". Хороший вариант. Вот только неприемлемый. Или Вы думаете, что Порошенко или любой другой президент пошёл бы на него? Если прибегать к таким методам "вербовки", то режим, допустивший такое будет признан фашистским во всём мире. После этого западные правительства даже если захотят помогать нам, то не смогут - это вызовет возмущение у их избирателей. А там демократия, сэр, и мнение народа - большая сила. Тут ещё обсуждали отставку Залужного и некоторые объясняли это "устранением конкурента". В этих целях лучше было поставить его начальником ТЦК и СП, тем более, что он писал о "неспособности властей" провести мобилизацию. Было бы интересно посмотреть на результаты и на скорость падения рейтинга. Что-то мне кажется, что затяжка с законом о мобилизации связана с тем, что в ВР просто не знают, как обеспечить эффективную мобилизацию, а принимать закон, который ничего не даст и не изменит...
detroytred написав:Сказано було: "«Україна не потребує іноземних військ на своїй території."
Макрон под отправлением войск НАТО имел в виду подготовку ВСУ в Украине, — Кулеба
«Когда Макрон говорил о направлении войск в Украину, европейских лидеров охватила паника, а Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны», – заявил глава МИД.
Он добавил, что Украина никогда не просила у западных союзников прислать войска – вместо этого ВСУ нужна военная помощь.
говорил же ничего не предлагали.
це називається "дати задню" (что ж ти фраєр сдал назад, нє по масті я тєбє)
насколько я помню феню -- это если среди равных... А если "не мамонт" -- это даже похвально считается...